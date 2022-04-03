مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان ج2 تختلف الاطباق الرمضانية حسب العادات والتقاليد والمكونات الأولية المتوفرة في كل دولة، وكل شعب يفخر بطبخاته الشهية واللذيذة، نذكركم اليوم ببعض من هذه الاطباق الفريدة والمميزة.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان ج2

7. الأردن: المنسف

المنسف بأصوله البدوية هو الطبق الوطني المحبوب في الأردن ، والذي بدونه لا تكتمل الاحتفالات والتجمعات الاجتماعية. يُعطى لحم الضأن الطري المطبوخ ببطء نكهة منعشة فريدة بفضل استخدام الجميد (كرات من اللبن الزبادي المخمر المجفف) ، والتي تُضاف إلى الحساء الذي يُطهى فيه اللحم لعدة ساعات. يتم تقديم لحم الضأن وصلصته فوق أرز متبل بالكركم ، مع خبز شراك رقيق أسفله ، ومزين بالصنوبر واللوز والبقدونس. في حين يتم تقديم المنسف تقليديًا على طبق مشترك ويؤكل باليد اليمنى ، فإن أدوات المائدة مقبولة أيضًا.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان ج2

8. تركيا: رمضان بيديسي

مع اقتراب غروب الشمس ، يصطف السكان المحليون في مخابز الحي لشراء خبز رمضان بيدي المخبوز حديثًا ، وهو خبز دائري مخمّر ، تملأ رائحته الشوارع خلال الشهر الكريم. في تركيا ، يتم كسر الصيام مع هذا الخبز الطري الدافئ الذي يقدم مع الزيتون والجبن والزبدة ولحم البسطرمة. يُضاف الحليب إلى العجين ليجعله طريًا ، وعندما يرتفع ، يتم دهنه بخليط الزبادي والبيض وتشكيلها يدويًا في أرغفة مستديرة. بعد إنشاء نمط الماسي على السطح ، تُغطى الأرغفة بحبة البركة وبذور السمسم وتُخبز. للحفاظ على الخبز طريًا ، يتم الاحتفاظ بصينية من الماء في الفرن أثناء التسخين المسبق.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان ج2

9. نيجيريا موي موي

هذه الحلوى اللذيذة المنفوشة المصنوعة من البقول المهروسة وغنية بالبروتين مثل البيض أو اللحم البقري أو السمك أو القريدس هي وجبة مفضلة للإفطار ، من لاغوس إلى أبوجا. لصنع moi moi ، يتم تقشير الفاصولياء السوداء أو حبوب العسل (التي لها حلاوة خفيفة) ويتم مزجها مع الفلفل الرومي والفلفل النيجيري والبصل والماء ، قبل دمجها مع البروتين المطبوخ. يُسكب الخليط في أوراق الموز أو أوعية بلاستيكية أو سلطانيات محكمة الغلق ويُطهى على البخار في قدر كبير من الماء حتى يصبح قوامًا شبيهًا بالكيك.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان ج2

10. بلاد الشام: القطايف

في جميع أنحاء مصر ، والأردن ، ولبنان ، وفلسطين ، وسوريا، والخليج ، تُعد القطايف حلوى الإفطار المفضلة ، وهي معجنات محشوة على شكل الهلال. يبدأ على شكل فطيرة السميد المطبوخة على جانب واحد فقط ؛ عادة ما تكون محشوة بالجبن ، مثل العكاوي أو النابلسي ، والفستق المطحون ، والبندق ، واللوز أو الجوز. ثم يتم طيها أما مقلية أو مشوية في الفرن ثم تغطى بشراب السكر الشربات أو القطر. يمكن ملئ القطايف بالقشدة المتخثرة.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان ج2

11. الشرق الأوسط: الكنافة

في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، يعد الإفطار أمرًا رائعًا حقًا عندما يكون هناك كنافة للحلوى. مخبأة داخل القشرة المقرمشة ذات اللون البرتقالي الذهبي لهذه الحلوى توجد طبقة داخلية ناعمة ولزجة من الجبن الذائب. هناك طرق مختلفة لتحضير الكنافة - مع الاختلافات الوطنية وحتى الإقليمية التي تتطلب إما عجين السميد أو معجنات فيلو المبشورة أو مزيج من الاثنين. تُمزج العجينة أو المعجنات مع شراب السكر والماء والسمن ، وتُغطى بطبقات من الجبن - عادة ما تكون محلاة وغير مملحة - وتُخبز حتى تتحول القشرة إلى اللون الذهبي. وتنتهي برش ماء الورد أو شراب زهر البرتقال ، بالإضافة إلى الفستق المطحون والقشدة المتخثرة.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان ج2

12. إندونيسيا: كولاك بيسانغ

في إندونيسيا ، تبدأ الأمسية بمذاق حلو مع الكولاك ، وهو مزيج مطبوخ من سكر النخيل أو جوز الهند وحليب جوز الهند وأوراق الباندان والفاكهة. يقدم الطبق دافئًا أو باردًا ، ويمكن أن يحتوي على العديد من الفواكه المختلفة كما تريد ، ويستعيد الطاقة بسرعة بعد يوم من الصيام. عندما يتم غلي شرائح الموز مع الحليب والسكر ، يُعرف الطبق باسم كولاك بيسانغ. يمكن أيضًا إضافة البطاطا الحلوة والكسافا والجاك فروت وفاكهة نخيل السكر.

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مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان ج1

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