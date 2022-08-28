معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية هذه هي الوجبة المثالية طوال الأسبوع. في أقل من ساعة ، ستحصل على حصتين صحيتين من سمك السلمون المطبوخ الطري والمعكرونة. ويتم تقديم كل هذا الطعم اللذيذ في صلصة كريمة غنية مصنوعة من الثوم ونبات الكبر والسبانخ الرقيقة. لذا ، قل مرحباً بوصفة المعكرونة التي ستحبها جميع أفراد الأسرة!

معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية

المكونات:

2 فيليه سلمون

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

صلصة الكريمة:

12 أوقية باستا بابارديل (أو أي معكرونة تريدها)

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

2 فص ثوم مفروم

1 كوب كريمة ثقيلة

ربع كوب من شراب العنب الأبيض

1 ملعقة صغيرة مبشور قشر الليمون

5 أوقية أوراق السبانخ الصغيرة

2 ملعقة كبيرة نبات الكبر

معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية) .

نكّهي السلمون بالملح والفلفل وضعي شرائح الفيليه في طبق الفرن. رشها برذاذ الطهي واخبزيها لمدة 12 دقيقة .

تحضر المعكرونة حسب التعليمات الموجودة على العبوة .

في قدر متوسط ​​الحجم ، سخني الزبدة وأضيفي فصوص الثوم واتركيها تطهى لمدة دقيقتين أو حتى تفوح رائحتها .

أضيفي الكريمة الثقيلة وبرش الليمون وشراب العنب الأبيض إلى القدر واطهيه لمدة دقيقة أو نحو ذلك حتى يتكاثف قليلاً .

أضف المعكرونة والسبانخ الصغير والكبر مع السلمون المطبوخ. امزج كل شيء معًا وقدمه .

اقرأ أيضاً:

جمبري حلو وحامض في 10 دقائق

أفضل وصفة أرز بالكريمة في 20 دقيقة فقط