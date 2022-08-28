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معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 02:00
معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية
معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية

معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية هذه هي الوجبة المثالية طوال الأسبوع. في أقل من ساعة ، ستحصل على حصتين صحيتين من سمك السلمون المطبوخ الطري والمعكرونة. ويتم تقديم كل هذا الطعم اللذيذ في صلصة كريمة غنية مصنوعة من الثوم ونبات الكبر والسبانخ الرقيقة. لذا ، قل مرحباً بوصفة المعكرونة التي ستحبها جميع أفراد الأسرة!

معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية

المكونات:

معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية

2 فيليه سلمون

1 ملعقة صغيرة ملح

½  ملعقة صغيرة فلفل اسود

صلصة الكريمة:

12 أوقية باستا بابارديل (أو أي معكرونة تريدها)

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

2 فص ثوم مفروم

1 كوب كريمة ثقيلة

ربع كوب من شراب العنب الأبيض

1 ملعقة صغيرة مبشور قشر الليمون

5 أوقية أوراق السبانخ الصغيرة

2 ملعقة كبيرة نبات الكبر

معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية

الطريقة:

  • سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية).
  • نكّهي السلمون بالملح والفلفل وضعي شرائح الفيليه في طبق الفرن. رشها برذاذ الطهي واخبزيها لمدة 12 دقيقة.
  • تحضر المعكرونة حسب التعليمات الموجودة على العبوة.
  • في قدر متوسط ​​الحجم ، سخني الزبدة وأضيفي فصوص الثوم واتركيها تطهى لمدة دقيقتين أو حتى تفوح رائحتها.
  • أضيفي الكريمة الثقيلة وبرش الليمون وشراب العنب الأبيض إلى القدر واطهيه لمدة دقيقة أو نحو ذلك حتى يتكاثف قليلاً.
  • أضف المعكرونة والسبانخ الصغير والكبر مع السلمون المطبوخ. امزج كل شيء معًا وقدمه.

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