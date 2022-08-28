معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية هذه هي الوجبة المثالية طوال الأسبوع. في أقل من ساعة ، ستحصل على حصتين صحيتين من سمك السلمون المطبوخ الطري والمعكرونة. ويتم تقديم كل هذا الطعم اللذيذ في صلصة كريمة غنية مصنوعة من الثوم ونبات الكبر والسبانخ الرقيقة. لذا ، قل مرحباً بوصفة المعكرونة التي ستحبها جميع أفراد الأسرة!
معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية
المكونات:
2 فيليه سلمون
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل اسود
صلصة الكريمة:
12 أوقية باستا بابارديل (أو أي معكرونة تريدها)
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
2 فص ثوم مفروم
1 كوب كريمة ثقيلة
ربع كوب من شراب العنب الأبيض
1 ملعقة صغيرة مبشور قشر الليمون
5 أوقية أوراق السبانخ الصغيرة
2 ملعقة كبيرة نبات الكبر
معكرونة بالسلمون والصلصة الكريمية
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية).
- نكّهي السلمون بالملح والفلفل وضعي شرائح الفيليه في طبق الفرن. رشها برذاذ الطهي واخبزيها لمدة 12 دقيقة.
- تحضر المعكرونة حسب التعليمات الموجودة على العبوة.
- في قدر متوسط الحجم ، سخني الزبدة وأضيفي فصوص الثوم واتركيها تطهى لمدة دقيقتين أو حتى تفوح رائحتها.
- أضيفي الكريمة الثقيلة وبرش الليمون وشراب العنب الأبيض إلى القدر واطهيه لمدة دقيقة أو نحو ذلك حتى يتكاثف قليلاً.
- أضف المعكرونة والسبانخ الصغير والكبر مع السلمون المطبوخ. امزج كل شيء معًا وقدمه.
اقرأ أيضاً:
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)