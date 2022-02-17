معكرونة بصوص الطماطم الكريمي من الأطباق الأكلات سريعة التحضير والمحببة عند الجميع،وتتميّزالمعكرونة بتحضيرها بعدّة طرق، والمادّة الأساسيّة المكوّنة لها هي القمح وتصنع بعدّة أشكال، وتحضّر كلّ واحدة بطريقة مختلفة عن الأخرى، ويختلف مذاق كلّ طبق عن الآخر، ولكن في بعض الأوقات تكون السيّدة محتاجة إلى طبق معكرونة سريع.

المعكرونة مرتفعة في الألياف والمنغنيز والسيلينيوم والنحاس والفسفور، وتحتوي المعكرونة على سعرات حرارية قليلة.

معكرونة بصوص الطماطم الكريمي

مقادير معكرونة بصوص الطماطم الكريمي

باكيت مكرونة النوع المفضل (مسلوقة)

كوب كريمة طهي

2 كوب طماطم مبشورة

معلقتين كبار معجون طماطم

ریحان طازج حسب الحاجة

جبنة شيدر أو بارميزان مبشورة

مكعب مرقة دجاج

بصلة مقطعة

زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير معكرونة بصوص الطماطم الكريمي

أولاً حمري البصل في الزيت لحد ما يدبل وبعدين

ثم أضيفي الطماطم المبشورة مع معجون الطماطم ومكعب المرقة .

ثم أضيفي نصف كوب ماء وتبلي بالملح والفلفل وخلي المزيج على النار 5 دقایق.

ثم أضيفي الكريمة وخليها 5 دقائق إضافي وبعدين ضيفي الريحان على صوص و ارفعيه عن النار.

ثم أضيفي المكرونة وقلبيها مع الصوص وضيفي الجبنة الشيدر أو البارميزان وقلبي لحد ما الجبنة تسيح وقدميها مع اللحم أو الدجاج أو الخضار حسب الرغبة.

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