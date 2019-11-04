معلومات قد لا تعرفها عن جزر البهاما

تقع جزر البهاما في قارة الكاريبي وتُعتبر من الجزر مُستقلة الحدود ولا تُجاورها أية دولة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 13.880كم، كما يبلغ عدد سكان جزر البهاما 182.182 نسمة تِبعاً للتعداد السكاني لعام 2012م، وقد إكتسبت إستقلالها في عام 1973م، بعد أن حصلت على سيادتها من المملكة المتحدة.

جُغرافيّة جزر البهاما

تمتلك جزر البهاما على ما يُقارب 700 جزيرة تختلف في بيئاتها ولكن يحتوي غالبها على شعاب مرجانية بالإضافة إلى الرمال الرائعة، ومنها جزر صغيرة وجزر مرجانية وجزر مُنخفضة، وقد نشأت هذه الجزر بسبب تفكك الشعاب المرجانية والأصداف البحرية المختلفة، وتم تسجيل أعلى نُقطة في جزر البهاما في جزيرة كات التي يبلغ إرتفاعها 63م فوق مستوى سطح البحر والتي تتميز بانغمارها بالحجر الجيري، كما تمتلك جزر البهاما العديد من البحيرات ذات المياه العذبة والمساحات الصغيرة، وتمتلك نهراً واحداً فقط صغير المساحة يقع في جزيرة أندرس.

المعالم السياحية في جزر البهاما

تشتهر جزر البهاما بمياهها الصافية وشواطئها العذبة، وطرازها المعماري الإستعماري الذي مُزج بالثقافة الحديثة، الذي يجذب السياح بالإضافة إلى العديد من المتاحف المختلفة مثل متحف القراصة والمعارض الفنية المتعددة، كما تمتلك جزر البهاما عدداً من الحصون المتأصلة في القدم مثل حصن فورت فينكاستل والتي تم تشييده خصيصاً لأغراض دفاعية لحماية الجزيرة في بداية نشأتها، كما تحتوي على أسواق رائعة تَنُم عن الثقافة الأصيلة في هذه الجزر.

مناخ جزر البهاما

يُعد مناخ جزر البهاما مناخاً معتدلاً طوال العام، حيثُ تتراوح متوسط درجات الحرارة فيها بين 21 درجة خلال فصل الشتاء و27 درجة خلال فصل الصيف، ويندر إنخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 16 درجة ويندُر أيضاً إرتفاع درجات الحرارة فيها إلى أعلى من 32 درجة.

معلومات عن البهاما

- عاصمتها هي ناسو، وهي أكبر مدينة موجودةٍ في تلك الجزر بمساحةٍ تبلغ 207.199 كيلومتراً مربّعًا، وكانَ اسمها قديماً تشارلز تاون، وهي المركز السياحيّ الرئيسيّ للبهاما.

- مساحة البهاما الإجمالية تبلغ 14,335.58 كيلومترًا مربعًا.

- كان عدد سكانها 353،658 حسب إحصائية جرت عام ألفين وإحدى عشر.

- أنسب الشهور لزيارة البهاما هي من شهر فبراير حتى أبريل، وكذلك شهريّ نوفمبر وديسمبر، فهي تتمتّع بمناخٍ استوائي في الشتاء، أمَّا في فصليّ الخريف والصيف فتتعرّض البهاما للأعاصير.

- أهم مدنها هي ناسو، وفريبورت، وجورج تاون، ومرفأ مارش، ومرفأ ماريس، ومرفأ جوفرنورز.

- عملتها الرسمية هي الدولار البهامي الذي يصدر عن بنكها المركزيّ، وهي العملة الرسمية منذ عام ألف وتسعمئةٍ وستةٍ وستين.

- الإنجليزية هي اللغة الرسمية، ولكن يوجد فيها أقلّيات يتحدثون عدة لغاتٍ مختلفة مثل الإسبانية، والإيطالية، والهندية، والفرنسية، والألمانية.

- يشكّل الأفارقة ما نسبته خمسةٌ وثمانون بالمئة من إجمالي سكان البهاما، وأصحاب البشرة البيضاء يشكّلون ما نسبته اثنا عشر بالمئة، وثلاثة بالمئة موزعة بين الإسبان والآسيويين.

- الملكة إليزابيث الثانية هي الرئيسة بالاسم لهذه الجزر، والحكومة فيها يترأسّها رئيس الوزراء وحكومته، ونظام الحكم فيها ديمقراطي برلمانيّ.

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