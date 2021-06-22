معلومات يجب معرفتها قبل الحصول على مساج الأحجار الساخنة

مساج الأحجار الساخنة، هو شكل من أشكال العلاج الحراري، حيث تقوم المختصة بوضع الحجارة على مناطق معينة على جسم المريض وتسمح لزيوت التدليك بالتغلغل عميقًا إلى داخل الأنسجة العضلية، ويساعد امتصاص زيوت التدليك اخصائي التدليك بالعمل مع العضلات بسهولة.

ويستخدم هذا النوع من العلاج أحجارًا ملساء وساخنة لإرخاء العضلات وتخفيف الألم. تشير دراسة صغيرة نشرت في مجلة Research in Medical Sciences إلى أنه قد يحسن النوم أيضًا.

كما ثبت سريريًا أن العلاج بالتدليك يخفف الألم ويقلل القلق ويعزز الصحة العقلية. تشير الأبحاث السريرية إلى أنه قد يفيد النساء المصابات باكتئاب ما قبل الولادة، وكذلك الأفراد الذين يعانون من الألم العضلي الليفي أو الخرف أو الاضطرابات المناعية أو الأمراض الجلدية. كما ساعد مساج الأحجار الساخنة علي تقليل آلام القدم والركبة واليد والرقبة والظهر.

جدير بالذكر، فقد تم استخدام التدليك بالحجر الساخن لأكثر من 5000 عام، وتشير الأدلة القصصية إلى أنه يمكن أن يحسن مرونة المفاصل ويقلل الألم ويعزز الاسترخاء.

طريقة إجراء مساج الحجر الساخن

التدليك بالحجر الساخن هو تجربة لا مثيل لها. حيث يستخدم معظم المعالجين ما بين 48 و 56 حجارة بازلتية يتم تسخينها إلى حوالي 130 إلى 145 درجة فهرنهايت. تعمل الحرارة على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، مما يساعد جسمك على التخلص من السموم.

وفقاً لأخصائية الأمراض الجلدية آفا شامبام، يعمل الجمع بين الحرارة والتدليك يزيد من حركة الليمفاوية وتدفق الدم بشكل مؤقت، مما يحسن مظهر الجلد في المناطق الأكثر ركودًا.

ويقوم المعالج بوضع منشفة أو ملاءة على جسمك ثم يقوم بمحاذاة الحصى الساخنة مع عمودك الفقري. يمكن أيضًا وضع الحصوات على يديك أو قدميك أو معدتك أو جبهتك. دورهم هو إرخاء عضلاتك وإعداد جسمك للتدليك الفعلي .

بعد ذلك، سيقوم المعالج الخاص بك بمداعبة جسمك بالحجارة بلطف، أو ينزلق بها على بشرتك، أو يستخدم تقنيات التدليك السويدية، اعتمادًا على ما تحاول تحقيقه. قد يستخدم بعض المعالجين أيضًا الأحجار الكريمة أو الأحجار الباردة أو زيوت التدليك.

وتستغرق الجلسة من 60 إلى 90 دقيقة. بشكل عام، يُنصح بشرب الكثير من الماء قبل وبعد التدليك للبقاء رطبًا.

التدليك بالحجر الساخن ليس مناسب للجميع

يبدو أن هذا النوع من العلاج أكثر فاعلية في استرخاء الجسم بدلاً من تقليل الألم، ومع ذلك، فإنه ينطوي على مخاطر محتملة قد لا تكون على دراية بها. على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك ما يكفي من المواد بين الحجارة والجلد، فقد ينتهي بك الأمر بالإصابة بحروق. لهذا السبب من المهم التأكد من أنك تعمل مع معالج تدليك ذي خبرة.

قد لا يكون التدليك بالحجر الساخن آمنًا لمن يعانون من الوردية والكلف وحالات التهابية أخرى، وفقاً طبيبة الأمراض الجلدية جينيفر هيرمان.

وتضيف أن التعرض للحرارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه الظروف. وبالمثل، لا يُنصح بهذه الطريقة العلاجية أثناء الحمل. إذا كنت تعاني من مرض في القلب أو جلطات دموية أو حالات أخرى، احصل على موافقة طبيبك أولاً

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