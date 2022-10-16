معنى زهرة البرقوق في فنغ شوي كلنا نعرف بأن مبادئ فنغ شوي هي طريقة للنظر إلى المساحات من حولنا وكيف نتفاعل مع تلك المساحات. من الناحية المثالية ، نريد أن نعيش في منازل آمنة ومريحة ونقضي الوقت في أماكن تدعمنا وترفعنا وتغذينا. من نواح كثيرة، الهدف من فنغ شوي هو مساعدتنا على الاتصال بدورات العالم الطبيعي. الكلمات "فنغ شوي" تترجم في الواقع إلى "الريح" و "الماء" ، وهما عنصران من عناصر الطبيعة تحتاجها جميع الكائنات الحية للبقاء على قيد الحياة: الماء والهواء أو التنفس.

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها العمل مع مبادئ فنغ شوي من أجل التواصل بشكل أعمق مع الطبيعة في منازلنا. إحدى الطرق البسيطة للقيام بذلك هي إدخال رموز الطبيعة ، مثل النباتات والزهور. هناك عدد قليل من الزهور التي لها أهمية خاصة في الصين ، حيث تم تطوير فنغ شوي ، وإحدى هذه الزهور هي زهرة البرقوق.

معنى زهرة البرقوق في فنغ شوي

رمزية زهرة البرقوق ومعناها في فنغ شوي

أزهار البرقوق هي أزهار ناعمة ورقيقة تحتوي عمومًا على خمس بتلات. خلال أواخر الشتاء في أجزاء كثيرة من آسيا ، يمكنك رؤية مجموعات من هذه الأزهار الوردية أو البيضاء تزين أغصان أشجار البرقوق. يعتبر زهر البرقوق زهرة نبيلة في الثقافة الآسيوية. إنها أيضًا واحدة من أربع أزهار ميمونة في الثقافة الآسيوية مرتبطة بالفصول الأربعة. زهر البرقوق هو شعار الشتاء ، بينما الربيع يرتبط بالفاوانيا ، والصيف باللوتس ، والخريف بالأقحوان.

زهر البرقوق من أوائل أشجار الفاكهة التي تتفتح في نهاية فصل الشتاء في آسيا ، وتعتبر زهرة تمنح الأمل بعد تحمل موسم بارد طويل. العنصر المتصل بالشتاء هو الماء ، وعنصر الماء مرتبط بالظلام والصمت والبرودة. عندما نبدأ في رؤية أزهار البرقوق ، فإنها تعطينا بصيص أمل ، وهي تذكير بالربيع والبدايات الجديدة.

غالبًا ما يتم تقديم هذه الزهرة الرمزية والأنيقة في المعابد البوذية ، جنبًا إلى جنب مع اللوتس والفاوانيا والأقحوان. كما أنها مرتبطة بطول العمر لأن الإزهار تدوم لفترة طويلة على الشجرة.

تحتوي أزهار البرقوق عادةً على خمس بتلات يمكن أن تمثل عشائر الصين الخمس. في فنغ شوي ، الرقم خمسة هو أيضًا رقم ميمون لأنه يمكن أن يمثل العناصر الخمسة. العناصر الخمسة هي النار ، والأرض ، والمعادن ، والماء ، والخشب ، وتمثل هذه العناصر معًا الأنواع المختلفة من الطاقات التي يتكون منها العالم من حولنا. نظام العناصر الخمسة هو حكمة أساسية تُعلم فنغ شوي ، والنظر في كيفية ظهور كل عنصر في حياة شخص ما ومنزله يمكن أن يمنحنا نظرة ثاقبة ويساعدنا في خلق المزيد من التوازن.

غالبًا ما يتم العثور على زهر البرقوق كعرض وديكور حول السنة القمرية الجديدة لترمز إلى الترحيب بالربيع. هناك أيضًا شعور بالثمار والفرصة لبدايات جديدة ، حيث أصبحت هذه الزهور فيما بعد ثمارًا.

يمثل زهر البرقوق أيضًا القدرة على التحمل والأمل ويقدم تعليمًا عن عدم الثبات. تعتبر أزهار الفاكهة غير دائمة أكثر من الأزهار الأخرى ، لذا يمكنها إثارة الكثير من المشاعر الرقيقة. يعتبر زهر البرقوق أيضًا فكرة شائعة تتعلق بالجمال والسعادة.

معنى زهرة البرقوق في فنغ شوي

كيفية استخدام زهرة البرقوق في منزلك

زهور البرقوق الطازجة

عندما تكون أزهار البرقوق في موسمها في أواخر الشتاء وأوائل الربيع ، يمكنك إحضار تنسيقات الزهور التي تشمل أزهار البرقوق إلى منزلك. نشجعك على اتباع حدسك عند تحديد مكان وضع هذا الترتيب في مساحتك الخاصة. إذا لم تكن متأكدًا من المكان الذي تريد وضعه فيه ، فإن الزهور النضرة دائمًا ما تكون إضافة رائعة في المدخل أو على طاولة الطعام.

لوحات أزهار البرقوق

يمكنك أيضًا إحضار صور أزهار البرقوق إلى منزلك في شكل عمل فني. قد ترغب في اختيار الغرفة التي ستضع فيها هذا العمل الفني بناءً على نيتك. على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك عمل زهر البرقوق الفني في منطقة التأمل في التفكير في عدم الثبات والجمال. إذا كنت ترغب في الترحيب بمزيد من الأمل والبدايات الجديدة، فحاول وضع هذا العمل الفني في مدخل منزلك. يمكنك أيضًا وضع فن أزهار البرقوق في حمامك - ستغذي المياه الموجودة في هذه الغرفة العنصر الخشبي لأزهار البرقوق ، وتدعم النقاء والعمر الطويل والصحة الجيدة.

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