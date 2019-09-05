مع اقتراب الخريف تعرّف على أهم طرق للحفاظ على الملابس الصيفية

مع اقتراب فصل الخريف والشتاء نبدأ مرحلة استرجاع الملابس الشتوية التي حفظناها العام الماضي في خزانة الملابس، ونضع بدلًا منها الملابس الصيفية.. لكن هل تحفظون ملابسكم في ظروف آمنة وبطريقة صحيحة حتى لا تتعرض إلى الاتساخ أو التلف و الانكماش.

في السطور التالية تعرفوا على خطوات ونصائح يجب أن تراعوها عند تخزين الملابس، بحسب ما جاء علي موقع "instyle" المتخصص في الأزياء:

- غسل الملابس:

في البداية؛ لابد أن تنظفوا الملابس جيداً، حتى يتم تخزينها وتقليصها بشكل صحيح ولا تتعرض الأقمشة إلى التكرر أو التفكك، وتكمن أهمية هذه الخطوة في عدم تراكم البكتريا على الملابس عند التخزين، والتي توجد في الأنسجة إثر التعرق وغيرها من عوامل الجو.

- مكان التخزين:

لا تخزن ملابسك فوق الدولاب، وأسفل السرير فقد تتسلسل إليه الماء مما يجعلها تتعفن، وتجنب أشعة الشمس المباشرة من خلال وضعها في صناديق أمام النافذة.

-صناديق التخزين:

توجد بعض صناديق التخزين البلاستيكية جاهزة لتساعدك في وضع الملابس بداخلها بعد طيها وتنظيفها حتى لا تتعرض للرطوبة في فصل الشتاء أو الخريف.

- الاختيار الصحيح لمكان التخزين:

يمكنك الاطمئنان على بعض الملابس التي لا تصلح بطيها في صناديق، كالتنورة والفستان و البذلة عن طريق تطبيق بعض الأكياس المخصصة لها بخامة الكتان التي لا ينتقل من خلالها الرطوبة.

- حماية الملابس من الحشرات:

يمكن أن تسلك الطريق التقليدي وشراء بعض كرات المضادة للحشرات لملابسك من أقرب صيدلية، وإذا كان لديك صندوق مخصص لتحفظ الملابس من الزان فلا داعي لهذه الكرات، ولكن تأكد أن الخشب لا يلامس الملابس، وكذلك كرات الحشرات حتى لا تضر الملابس.

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