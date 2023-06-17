بمناسبة يوم الأب.. تعرفوا على عائلة المصمم إيلي صعب "الأب والجد"

قد لا يكون ظهور المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب رفقة أبنائه هو الأكثر دائما، ومن القليل أن نرى المصمم اللبناني في حديث أو حوارات خاصة مع وسائل الإعلام عن حياته وأبنائه، لكن منذ فترة ليست بالبعيدة وتحديدا منذ حفل زواج الابن الأكبر للمصمم "إيلي حونيور صعب" أصبحت عائلة المصمم المكونة من خمسة أفراد هي حديث مواقع التواصل الإجتماعي.

وأيضا أصبح المصمم إيلي رمزا للأب القائد والمعلم والملهم نظرا لمسيرته في حياته بين عالم التصميم والعائلة التي وصففها على أنها شيء مقدس بالنسب له وأن علاقته مع الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح وتعليمهم جميع مهارات الحياة المختلفة هو الأمر الأهم بالنسبة له في جميع مراحل الحياة المختلفة.

من هم أبناء المصمم إيلي صعب؟

تزوج المصمم اللبناني من زوجته كلودين صعب في لبنان، وأنجبا ثلاثة أبناء للمصمم. الأول وهو الأكبر سنا إيلي جونيور صعب أو يعرف باسم (JR Saab) الذي تزوج في عام 2019 بعرس أسطوري استمر لثلاثة أيام ويعمل في مجال الإدارة الفنية لعلامة والده.

أما الابن الثاني فهو سيليو صعب يبلغ من العمر 29 عاما وهو الإبن الأوسط للمصمم حيث يعمل في مجال تنظيم الأحداث التي تقيمها دار المصمم من عروض أزياء وطرح مجموعات أزياء وعطور وغيرها وهو أعزب، وقد أثار الكثير من التساؤلات حول حياته الخاصة إلا أنه يتميز بعدم مشاركة الكثير من تفاصيل حياته الخاصة على وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام، إلا أنه يحرص على الظهور في جميع المناسبات التي يطل فيها المصمم مع عائلته.أما الإبن الثالث هو مايكل وهو الإبن الأصغر للمصمم ولا توجد الكثير من المعلومات حول حياته الخاصة إلا أنه فقط لا يزال طالبا على مقاعد الدراسة في أحد الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

علاقة المصمم إيلي بأبنائه

ترجم إيلي صعب معاني الحب والتربية العربية الكلاسيكية في أبنائه الثلاث إلى ثلاثة رجال واعيين ومثقفين ومبدعين في شتى مجالات الحياة، ففي حوار سابق للمصمم أعلن عن تفانيه وزوجته في الحرص على غرس القيم العربية الأصيلة والعادات اللبنانية في أبنائه الثلاث خلال مسيرة حياتهم المختلفة، إضافة إلى تنمية حب وشغف أبنائه في أي مجال أحب أحدهم أن يختاره.

وكيف حرص المصمم على ظهور أبنائه في الفترة الأخيرة ليشارك جمهوره ومحبيه تفاصيل حياته وإبراز جانب إيلي الأب ولكن كيف كان إيلي الجد مؤخرا.

أحفاد إيلي صعب

في وقت سابق من العام نشر الابن الأكبر المتزوج إيلي جي آر صورة له برفقة إبنته المولودة حديثا، وبذلك أضيف فردا جديدا للعائلة وأصبح المصمم إيلي صعب جدا للمرة الثانية، حيث أنجبت كريستين زوجة الإبن الأكبر إيلي جونيور طفلا منذ عامين حيث أصبح حينها إيلي جدا للمرة الأولى.