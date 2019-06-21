مع حلول فصل الصيف.. نصائح لحماية البشرة من الشمس

مع بداية فصل الصيف والذهاب الي المصايف وشواطئ البحار، علينا حماية البشرة والجلد من البقع والتصبغات الجلدية، هناك بعض الأخطاء التي تقوم بها معظم السيدات مثل عدم استخدام sun block للبشرة أو استخدامه بشكل خاطئ مما يفسد مفعول الكريم الواقي ويزيد من تأثير الشمس السيئ على البشرة، وهناك من يستخدم كريمات يتم الإعلان عنها عبر السوشيال ميديا مجهولة المصدر، أو يلجأ للوصفات الشعبية.

لماذا نستخدم الـ Sun Block؟ وما النصائح التي يجب إتباعها لحماية البشرة في فصل الصيف؟ وما الاخطاء التي يجب تلفيها؟وهل بعض الكريمات الواقية من الشمس تسبب بعض سرطانات الجلد؟

تجيب الدكتورة مى سمير استشارية الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة الزقازيق وعضوة الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية عن كل هذه التساؤلات، وتقدم لنا النصائح الطبية التي يجب إتباعها للحفاظ علي نضارة البشرة ورونقها.

من الأخطاء التي ترتكبها بعض النساء عند وضع واقي الشمس: هو وضع sun block مرةً واحدةً في الصباح، ثم التعرض لأشعة الشمس طوال اليوم - هذا خطأ - إنّ الحد الأقصى لوضع واقي الشمس هو ساعتان ويجب تجديد الواقي كل ساعتين عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، أو حتى الطقس الحار الخالي من الشمس المباشرة، وعلينا عدم التعرض لأشعة الشمس إلا بعد ربع ساعة من وضع كريم الحماية من الشمس علي الأقل، والخطأ الكبير هو استخدام أي كريم مجهول المصدر، أو اللجوء للوصفات الشعبية.

الخطأ الثالث هو وضع الماكياج بعد وضع واقي الشمس: وهو من الأخطاء التي ترتكبها المراة مما يؤدي إلى إبطال مفعول الواقي، فلابد من نسيان الماكياج مع واقي الشمس حتى تتشربه البشرة تماماً.

ومن المهم جدا استخدام واقي الشمس القوي والمناسب، فهناك بعض المدن التي لا تحتاج إلى كريم ذو مكونات عالية للحماية من الشمس، ولكن مصر وبلادنا العربية تحتاج إلى كريم ذو حماية كبيرة، فهناك 3 أنواع من أشعة الشمس: فوق البنفسجية وهي الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة، يمكن للأشعة فوق البنفسجية متوسطة الموجة أن تحرق البشرة، في حين أن الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة تسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة، مثل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، كما يمكن لكل من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان الجلد وللأسف معدلات الإصابة بسرطانات الجلد زادت بشكل ملحوظ في بلدنا، وللحصول على أفضل حماية من الأشعة فوق البنفسجية، ينبغي استخدام كريم واقِ من الشمس يحمي من كلا النوعين من الأشعة، ومن المهم جدا عدم إهمال وضع الواقي على اليد والرقبة، ويجب الحرص على وضع الواقي على كافة أماكن البشرة المعرضة للشمس وليس فقط الوجه.

ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض أيضًا هو عدم إزالة الواقي من البشرة قبل النوم: فالبعض منا لا يهتم بذلك ولكن يجب إزالته مثل منتجات التجميل الأخرى بمزيل الماكياج قبل النوم.

وكشفت مجلة Journal of the American Medical Association (مجلة الجمعية الطبية الأمريكية العلمية) في دراسة جديدة أعدهاخبراء من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، عن خطورة تكرار استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس، وأجريت الدراسة على 24 شخصا بالغا من المتطوعين، متوسط أعمارهم 35 عاما، واستخدموا واقيات الشمس 4 مرات في اليوم، لمدة 4 أيام متتالية، غطت 75% من أجسادهم، وهو ما أظهر نتائج خطيرة تخص الاستخدام الزائد لواقيات الشمس التي تمنع مرور الأشعة البنفسجية من الشمس إلى الجسم.

وقالت الدراسة إن خطورة الواقيات من الشمستنبع من خطر المركبات الكيميائية العضوية فيها، والتي تمنع بالفعل آشعة الشمس الضارة ولكن يمتصها دم الإنسان، وتصبح خطيرة عندما يمتصها الدم بكميات كبيرة، وأظهرت النتائج بعد تحليل دم المتطوعين زيادة كبيرة في محتوى المواد الضارة، التي تجاوزت عتبة السلامة المحددة من قبل إدارة الأغذية والدواء، وتسبب تلك المواد الموجودة في صن بلوك اضطرابات هرمونية لدى البشر إضافة لتأثيرها المسرطن.

وردا على نتائج تلك الدراسة تقول الدكتورة مي سمير: الكريم الواقي من الشمس sun block لا يسبب أي أضرار للجسم نهائيا، ولا للبشرة طالما هذا الكريم مصنوع بالمواصفات الطبية العالمية المتفق عليها دوليا، لكن هناك البعض يلجأ لاستخدام كريمات مجهولة المصدر، أو مصنعة بشكل غير صحي ويفتقد للمعايير الطبية العالمية، ويعتمد علي منتجات تستخدم المواد الكيميائية في التصنيع chemical basis، وهذه الكريمات تسبب الإصابة بسرطانات الجلد، ويجب الحذر من استخدام أي كريمات واقية للشمس مجهولة المصدر والهوية، لابد من التأكد من اسم الشركة المصنعة للمنتج للحفاظ علي صحة البشرة والصحة العامة للجسم.

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