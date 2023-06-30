مع عودة الكحل الملون في صيف 2023.. أجمل الاقتراحات المستوحاة من مشاهير العالم

بعيدا عن ألوان رسمات المكياج الكلاسيكي والتدرجات البرونزية التي تبرز في عيد الأضحى 2023 والتي أصبحت نوعا ما تقليدية ومكررة، تألقي هذا الصيف وخلال عيد الأضحى بمكياج عيون صيفي مع خطوط الكحل الملونة بتدرجاتها المشرقة والداكنة لتحصلي إما على مظهر حاد وجدي وعملي تارة وتارة أخرى على لوك صيفي منعش ومشرق، وهذه هي الصيحة التي سترافق إطلالاتك المقبلة خلال هذا الصيف بكل تأكيد.

عززي رسمات العيون المبتكرة التي تجعلك محط أنظار الجميع وتبرز جرأتك وقوتك في اختياراتك للمكياج، وتألقي بالعديد من التدرجات الملونة التي تجعل نظرتك مشرقة وقوية.

ابتعدي عن روتين الظلال الداكنة أو الشرقية، واعتمدي أجمل الأفكار والخطوط الملونة التي يمكنك تطبيقها للحصول على مكياج عيون صيفي مع الكحل الملون بعدة ألوان ودرجات نستوحيها لك من أبرز عارضات أزياء ممرات العروض لصيف 2023 والتي طبقت لهم هذه الصيحة خصيصا من خبراء المكياج المختصين، إضافة إلى رصدنا لأبرز مشاهير ونجمات العالم في إطلالاتهم التي اعتمدوا فيها هذه الصيحة اللافتة.

من لولي باهيا في عرض أزياء دري فان نوتيرن.. اللون الرمادي الناعم أبرز ألوان الكحل الملون

كما يمكنك الحصول على نظرة استثنائية، وتطبيق مكياج عيون صيفي بتدرجات اللون الرمادي المات أو بلمعة خفيفة، وذلك من خلال تمرير الظلال المتدرجة والمدموجة مع التدرجات الأخرى.

اجعلي الظلال الداكنة أكثر جاذبية على أسلوب دار Dries Van Noten الفرنسية لموسم ربيع وصيف 2023 من خلال دمجها مع الظلال البيج المات.

طبقي الظلال الساحرة على الجفون العليا للعينين وعند الجهة الداخلية، وقومي بإضاءة العينين بتموجات ساحرة باللون الابيض لتزيد من الإشراقة ولتحرصي على إخفاء أي هالات سوداء موجودة.

لا تترددي بتكثيف طبقات الماسكارا السوداء بطريقة مسحوبة إلى الأعلى. كما حافظي على البلاشر الوردي الفاتح، وامنحي عينيك المزيد من الجاذبية مع ألوان أحمر الشفاه المات.

من أسلوب نجمة باريس.. ليلي كولينز واللون الأزرق الإليكتريك

طبقي في طلة العيد الجمالية رسمات الماكياج الأزرق الفاتح والمشرق على كامل الجفون العليا للعينين بأسلوب السموكي من وحي النجمة الأميريكية "ليلي كولينز" نجمة مسلسل "إيميلي إن باريس"، مع الحفاظ على البشرة الموحدة والخالية من المكياج.

يمكنك تطبيق اللون القوي على الجهة الخارجية للعينين قبل أن تصبح التدرجات أفتح من الجهة الداخلية إذا أردتي اعتماد هذا الأسلوب المتدرج أيضا.

لا تترددي بتمرير اللون عينه على الجفون السفلى مع طبقات الماسكارا الزرقاء الفاتحة التي تغمر الرموش بطريقة مشرقة.

بأسلوب كل من كريستين ستيوارت وبيلا حديد طبقي اللون الأبيض النقي

بلا شك أصبحت صيحة الآيلاينر الأبيض من أجمل الصيحات الجمالية الملفتة لصيف 2023، وباختيارك صيحة الظلال البيضاء القادرة على تكبير حجم العينين بطريقة مسحوبة على الجهة الداخلية للعينين مع الحفاظ على التموجات النيود البارزة على الجهة الخارجية للجفون، ستحصلين على إطلالة عيون أخاذة وجذابة.

ومع هذا المكياج، استخدمي الهايلايتر حول العينين بطريقة متقنة، بعدها قومي بإضاءة الجفون السفلى للعينين بالخطوط البيضاء الفاتحة بأسلوب مشرق وملفت.

والأهم تكثيف طبقات الماسكارا السوداء، مع سحب الرموش إلى الأعلى بطريقة عصرية.كما حافظي على البشرة الموحدة والخالية من البلاشر القوي بطريقة طبيعية.

طبقي ألوان أحمر الشفاه البني أو الوردي اللماع بتدرجات بارزة، مع الكونتور الكريمي العريض على الجهة الخارجية للشفاه لجعل اطلالتك بارزة وأكثر جاذبية.

