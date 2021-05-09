مقبلات رمضان 2021: فتة الحمص 

فتة الحمص نوع من أنواع المقبلات وخصوصاً في رمضان، ويعتبر الحمص المكون الأساسي في تحضيرها، ويمكن تقديمها كوجبة إفطار أو عشاء، وبالإضافة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

فتة الحمص

مقادير فتة الحمص:

نصف كوب من الطحينية.

5 فصوص من الثوم المهروس ناعماً.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعماً.

كوبان من الحمص المسلوق.

كوبان من لبن الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلديّ.

ملعقتان من الحمص المهروس أو مسبحة الحمص.

رغيف من الخبز العربي المحمص أو المقلي حسب الرغبة.

نصف كوب من عصير الليمون.

للزينة:

نصف كوب من حبات الرمان.

نصف كوب من الصنوبر المحمص.

نصف كوب من اللوز المحمص.

طريقة تحضير فتة الحمص:

أولاً ضعي لبن الزبادي والطحينية والحمص المهروس في وعاء واخلطيهم مع بعض جيداً.

ثم أضيفي الكمون الناعم والقليل من ملح الطعام، والثوم المهروس إلى الخليط السابق واخلطيهم جيداً.

وضعي الحمص في وعاء مناسب وأضيفي إليه القليل من ملح الطعام، والكمون، وعصير الليمون الطبيعي والثوم.

اختاري عزيزتي صينية مناسبة أو صينية البايركس ونضع فيها الخبز الحمص بشكل مستوٍ.

ثم أضيفي الحمص مع الماء الخاص به وحركيه جيداً مع الخبز.

ثم أضيفي خليط لبن الزبادي والطحينية إلى الخليط السابق بشكل مستوٍ.

ثم ضعي السمن في مقلاة مناسبة، واسكبيه فوق طبق فتة الحمص.

ثم زيني طبق فتة الحمص باللوز والصنوبر المحمص وحبات الرمان والقليل من الفلفل الأسود.

وأخيراً قدمي طبق من قتة الحمص، وصحتين وعافية.

فتة الباذنجان باللبن والصنوبر