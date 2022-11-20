مقبلات كأس العالم غموس الجمبري مع الجبن الكريمي هل تحتاجين الى أفكار جديدة لتحضير مقبلات شهية اثناء مشاهدة بطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، لا تقلقي، يستغرق تحضير غموس الجمبري السريع والسهل هذا بضع دقائق فقط، وهو غموس لذيذ يمكنك تقديمه مع البسكويت المالح أو رقائق البطاطا أو الخضار حسب رغبتك.

الطبق مستوحى من المطبخ الإيطالي ، وهو مزيج من الجبن الكريمي والقشدة الحامضة والتوابل الإيطالية والبقدونس الطازج المفروم.

يمكنك استخدام المأكولات البحرية الأخرى في هذه الوصفة السهلة أو إضافة بعض الجوز المحمص المفروم أو الفلفل الأحمر المحمص أو الثوم المعمر المفروم للحصول على لون وملمس إضافي.

مقبلات كأس العالم غموس الجمبري مع الجبن الكريمي

المكونات:

1 علبة روبيان صغيرة ، مُصفاة ومُقطّعة خشن أو يمكن استبدلها بلحم السلطعون المصفى والمقشر.

1 كوب كريمة حامضة

2 ملاعق صغيرة عصير ليمون

1 مغلف صلصة إيطالية

3 أونصات جبنة كريمية طرية

ملح وفلفل أسود مطحون

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازج

صلصة حارة حسب الرغبة

مقبلات كأس العالم غموس الجمبري مع الجبن الكريمي

الطريقة:

توضع كمية الجبن الكريمي والقشدة الحامضة في وعاء متوسط ​​الحجم وتخفق حتى يصبح ناعمًا ودسمًا .

يضاف عصير الليمون وخلطة الصلصة الإيطالية .

ثم يضاف الجمبري. تتبل بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة .

يمكنك إضافة البقدونس المفروم الطازج في هذه المرحلة اذا رغبتي.

يغطى ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم .

يقدم مع رقائق البطاطا أو الخضار أو البسكويت المالح .

نصيحة:

يمكن أن يقدم الحشو مع أعواد الكرفس النيئة أو الطماطم الصغيرة المجوفة. ينصح بتحضير أطباق المقبلات قبل المباراة ببعض الوقت حتى تتمكني من الاستمتاع بالطعم الطازج والمقرمش للخضار والبسكويت، وينصح بوضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.

ما هي القيمة الغذائية الجمبري؟

إنها ليست غنية بالبروتين فقط ولكنها منخفضة أيضًا بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون. تحتوي ثلاثة أونصات (85 جرامًا) من الروبيان على 12 جرامًا من البروتين و 60 سعرًا حراريًا فقط. الروبيان غني بالسيلينيوم والكولين وفيتامين ب 12. كما أنه يحتوي على كميات جيدة من النياسين والزنك وفيتامين هـ وفيتامين ب 6.

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