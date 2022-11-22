مقبلات كأس العالم قوارب فيلي تشيزستيك هذه المقبلات الخفيفة والمشبعة مصنوعة من نفس مكونات ساندويتش فيلي تشيزستيك الأمريكي الشهير، ولكنها محضرة بطريقة صحية منخفضة بالكربوهيدرات ومليئة بالنكهة. يمكنك استخدام الفلفل الرومي أو الفليفلة الحلوة الخضراء أو الصفراء حسب الرغبة، يمكنك إضافة الفلفل الحار أيضاً إذا كنت تفضلين النكهات القوية.

فيلي تشيزستيك عبارة عن شطيرة مصنوعة من شرائح اللحم البقري والجبن الذائب . وهي من الوجبات السريعة الشهيرة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية ، بنسلفانيا.

يحتوي الفلفل الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأساسية ، وخاصة فيتامين سي. وقد ثبت أن المغذيات الموجودة في الفلفل الأخضر لها آثار وقائية ضد السرطان والأمراض المزمنة. يمكنك وضع الفلفل الرومي أو الفليفلة الحلوة الخضراء على صينية مع بضع ملاعق كبيرة من الماء ثم وضعها في الفرن إذا كنتم تفضلون الفلفل الحلو الطري.

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مقبلات كأس العالم قوارب فيلي تشيزستيك

المكونات:

½ رطل لحم ستيك مطبوخ ومقطع إلى شرائح رقيقة جدًا

3 حبات من الفليفلة الحلوة متوسطة ​​أو كبيرة

1 بصلة بيضاء مفرومة

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ كوب جبن بروفولون مبشور

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 طماطم مقطعة إلى مكعبات

مقبلات كأس العالم قوارب فيلي تشيزستيك

الطريقة:

تغسل حبات الفليفلة الحلوة وتنزع البذور واللب ثم تقطع إلى 6 شرائح. توضع شرائح الفليفلة الحلوة جانباً . يقطع البصل الى شرائح.

يسخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، وتقلى شرائح البصل حتى تنضج وتتحول إلى اللون البني، حوالي 5 دقائق. يضاف اللحم ويتبل بالملح والفلفل ويقلب لمدة دقيقة تقريبًا. يرفع عن الحرار، ويوضع جانباً .

يوزع خليط لحم الستيك بالتساوي في قوارب الفلفل الحلو ، ثم يرش فوقها جبنة البروفولون .

يسخن الفرن إلى 375 درجة.

تُخبز على صينية بها ورق الخبز لمدة 10 دقائق أو حتى تذوب الجبنة .

تزين بمكعبات الطماطم وتقدم مع البطاطا المقلية.

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