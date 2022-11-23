مقبلات كأس العالم كرات القدم المحشوة 

يوضع الأرز المغسول جيداً في قدر على النار مع 330 مل من الماء. يغطى بغطاء محكم ويترك حتى الغليان ، ثم يترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق ، يرفع عن النار ويترك ليهدأ لمدة 25-30 دقيقة (مع بقاء الغطاء عليه).