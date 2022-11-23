مقبلات كأس العالم كرات القدم المحشوة كرات الأرز بالتونة هذه مصنوعة على شكل كرات القدم انها ممتعة وسهلة ومثالية للوجبات الخفيفة الصحية أو اثناء مشاهدة مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022.
كرات الأرز هذه ممتعة للغاية، يمكنك تحضيرها مسبقاً ووضعها في الثلاجة حتى تتماسك أكثر، يمكنك أيضاً اختيار حشوات مختلفة مثل الخضار المطبوخة والمتبلة بالبهارات، كذلك يمكنك حشوها بالدجاج المسلوق.
مقبلات كأس العالم كرات القدم المحشوة
المكونات:
250 جرام أرز سوشي
3 ملاعق كبيرة خل سوشي
120 جرام تونة محفوظة في الماء
1 ملعقة كبيرة مايونيز
1 ورقة نوري الأعشاب البحرية المجففة
مقبلات كأس العالم كرات القدم المحشوة
الطريقة:
- يوضع الأرز المغسول جيداً في قدر على النار مع 330 مل من الماء. يغطى بغطاء محكم ويترك حتى الغليان ، ثم يترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق ، يرفع عن النار ويترك ليهدأ لمدة 25-30 دقيقة (مع بقاء الغطاء عليه).
- يسكب خل السوشي فوق الأرز، ويقلّب حتى يمتزج جيدًا، ثم يوضع جانبا ليبرد.
- تصفى التونة وتخلط مع المايونيز حتى تمتزج تمامًا.
- يفرد الأرز البارد على قطعة مربعة من النايلون يمكنك استخدام الجزء الخلفي من أي ملعقة كبيرة (قم بتبليل الملعقة وأطراف أصابعك بالماء البارد لتسهيل التعامل مع الأرز اللزج). توضع كمية القليل من التونة وسط الأرز.
- لعمل الشكل الكروي، تلف حواف ورق النايلون حتى تلتقي اطراف الأرز وتتحول الى شكل كروي.
- لف الكرة عدة مرات للحصول على شكل دائري، ثم اخرجها بحذر من النايلون وضعها في الطبق. كرر حتى تنفد كمية الأرز بالكامل.
- لعمل الشكل النهائي للكرة، تقطع ورق النوري (الأعشاب البحرية المجففة) إلى شرائح. اطوِ كل شريط للخلف وللأمام حتى يصبح لديك مربع مطوي ، ثم باستخدام مقص حاد ونظيف تقطع إلى شكل خماسي.
- استخدم الشكل الخماسي لتزيين كرات الأرز لتبدو مثل كرات القدم - فقط اضغط عليها وستثبت من تلقاء نفسها.
- تقدم على الفور أو توضع في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم.
المصدر: إيتس إميزينغ
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