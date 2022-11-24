مقبلات كأس العالم كرات سوشي بالأعشاب البحرية من كان يظن أن اليابان ستتفوق على الماكينة الألمانية، ولكنها مرة القدم كل شيء ممكن، حتى النتائج غير المتوقعة أصبحت واردة، وبهذه المناسبة نقدم لكم وصفة شهية وشعبية جداً من المطبخ الياباني، أفضل طريقة لتحضير سوشي سريع!

مقبلات كأس العالم كرات سوشي بالأعشاب البحرية

المكونات:

10 رقائق من الأعشاب البحرية نوري

1 ملعقة طعام زيت سمسم

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ½ كوب أرز قصير الحبة

1 ½ كوب كينوا مطبوخ

2 ملاعق طعام من خل نبيذ الأرز

2 حبة أفوكادو مقطعة إلى شرائح سميكة

1 رطل تونة مطبوخة، مقطعة إلى شرائح بالطول

1 الخيار مقطع الى شرائح طويلة، ثم إلى النصف

2 ملاعق طعام من بذور السمسم

مقبلات كأس العالم كرات سوشي بالأعشاب البحرية

الطريقة:

تبلي الأعشاب البحرية بزيت السمسم والملح. عن طريق فرك ورقتين مع الزيت على جانب واحد فقط. تحمص أوراق الأعشاب البحرية عن طريق إمساكها برفق فوق موقد الغاز أو الكهرباء. هذا اختياري ويتطلب القليل من المهارة ، لكنه يستحق ذلك.

اخلطي كلًا من الأرز والكينوا معًا ، أضيفي الخل ، وأعيدي تسخينهما في الميكروويف لبضع دقائق أو في قدر على الموقد. تأكدي من أنه يمكنك رؤية البخار الفعلي يخرج من المزيج.

ضعي الجانب المتبل الى الاعلى ، واملئي الوسط بربع كوب من خليط الكينوا / الأرز ، وضعي فوقه قطعة من التونة ، وشريحة من الأفوكادو والخيار جنبًا إلى جنب. نرش بذور السمسم على الوجه.

اصنعي كرة أو كيسًا من الأعشاب البحرية عن طريق دفع الجانبين الى المنتصف. إذا كانت الأعشاب البحرية لا تلتصق، اغمسي إصبعك في وعاء به ماء ومرريه على كامل الورقة وحاولي لصقها مرة أخرى . الآن تشكل كرة بكلتا يديك عن طريق دحرجة كل شيء معًا والضغط عليها. واستمتعي!

معلومات غذائية

الكمية: 1 كرة | السعرات الحرارية: 356 كيلو كالوري | كربوهيدرات: 44 جم | بروتين: 19 جم | الدهون: 12 جم | الدهون المشبعة: 2 جم | كوليسترول: 17 ملغ | صوديوم: 152 ملغ | بوتاسيوم: 581 ملجم | الألياف: 5 جم | السكر: 1 جرام | فيتامين أ: 2353 وحدة دولية | فيتامين ج: 14 ملغ | كالسيوم: 62 ملجم | حديد: 3 ملغ |

سناكات خفيفة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم