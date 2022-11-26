مقبلات كأس العالم مخبوزات بنكهة الجبن والثوم هل تذوقت هذا الخبز بنكهة الثوم والزبدة؟ يمكنك تقديم هذا الصنف من الخبز المدور مع أي صلصة أو غموس من اختيارك، هذه الكرات المحضرة من مكونات متوفرة في كل منزل هي أفضل طبق يمكنك تقديمه على مائدة مقبلات كأس العالم.

يمكنك استخدام عجينة جاهزة، مثل عجينة البيتزا المجمدة ولكن الطعم لن يكون متشابهاً مثل الوصفات المحضرة في المنزل من مكونات طازجة. يمكنك أيضاً الاستغناء عن الثوم إذا كنت لا ترغبين في نكهات قوية، واستبداله بالزعتر الإيطالي أو الأعشاب العطرية الأخرى، أو يمكنك زيادة الحرارة عن طريق إضافة رقائق الفلفل الحارة، كما قلنا لك سابقاً هذه الوصفة الكلاسيكية سوف تعلمك اساسيات صنع كرات الخبز المقرمشة ولكن النكهة والاضافات الأخرى تعود لك ولاختياراتك.

مقبلات كأس العالم مخبوزات بنكهة الجبن والثوم

المكونات:

2 كوب طحين متعدد الاستعمالات

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب أكثر إذا لزم الأمر

نصف كوب زبدة باردة

ربع كوب جبن شيدر مبشور

زبدة بنكهة الثوم

التوابل:

1 كوب زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة من الزعتر الإيطالي

مقبلات كأس العالم مخبوزات بنكهة الجبن والثوم

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 400 فهرنهايت.

تخلط المكونات الجافة في وعاء، الطحين والبيكنج بودر والسكر ومسحوق الثوم وصودا الخبز والملح معًا .

تضاف الزبدة الطرية وتخلط باستخدام العجانة أو شوكة حتى تتفتت وتصبح قطع الزبدة بحجم حبة البازلاء .

يضاف الحليب وجبنة الشيدر وتقلب جيداً.

تكور العجينة باستخدام ملعقة غرف الايس كريم وتوضع كل كرة على صينية مبطنة بورق الزبدة.

تخبز لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح لونها بني فاتح .

أثناء الخبز ، تمزج الزبدة المذابة والبقدونس ومسحوق الثوم والزعتر الإيطالي .

تخرج الكرات من الفرن وتترك لتبرد لمدة 3 دقائق .

تدهن بخليط الزبدة وتقدم ساخناً .

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