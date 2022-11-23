مع بدء اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر والذي ينتظره العالم الحدث العالمي بفارغ الصبر، يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة تحضير طاجن اللحمة لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم، والذي يعد من الأكلات الشعبية في المغرب، فهو يحتوي على الكثير من المواد الغذائية التي تعود على الجسم بالفوائد.

طريقة تحضير طاجن اللحمة لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم

مقادير طاجن اللحمة لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم

كيلوغرام من اللحم البقري

ملعقتان حجم كبير من الخل الأبيض.

ملعقة حجم صغير من الكركم

شطة "حسب الرغبة"

ملعقة حجم صغير من الكزبرة المطحونة

ملعقة حجم صغير من القرفة المطحونة

ملعقة حجم صغير من الهال المطحون

4 ملاعق حجم كبير من زيت الزيتون

16 حبة صغيرة من البصل المقشر

16 فص من الثوم

4 حبات حجم كبير من البندورة المقشرة والمقطعة إلى مكعبات حجم صغير.

ملعقة حجم صغير من بودرة الثوم

ملعقة حجم صغير من بودرة البصل

ملعقة حجم صغير من بودرة الزنجبيل

نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود

ملعقتان حجم صغير من ملح الطعام

ملعقتان حجم كبيرمن دبس الرمان

ملعقة حجم صغير من الكمون المطحون

ملعقة حجم صغير من من البابريكا الحلوة

للتزيين

بقدونس طازج ومفروم

طريقة تحضير طاجن اللحمة لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم

أولاً قومي بخلط جميع البهارات الجافة مع بعضها البعض وضعيهم في طبق حجم مناسب وحركيهم بشكل جيد.

ثم ضعي في صينية قطع اللحم وأضيفي ثلث من كمية البهارات إلى اللحمة.

قم قومي بتحريكهم بشكل جيد وذلك من خلال فرك البهارات في اللحم وتركهم قليلاً حتى تتشرب النكهة لتصبح ألذ.

ثم نشوّح اللحمة في قدرٍ بحجم مناسب على نارٍ متوسطة الحرارة حتى يتحول لونها إلى اللون البني الفاتح.

ثم أزيلي اللحم المشوح من القدر في طبقٍ جانبي، لحين الانتهاء من تشويح كمية اللحم كاملة.

ثم أضيفي البصل المقطع بحجم صغير وفصوص الثوم إلى القدر نفسه الذي تم تشويح اللحم فيه.

قومي بقلب في الزيت نفسه لبضع دقائق.

ثم أضيفي البندورة المقطعة إلى الثوم والبصل، ونشوحها على نارٍ قوية حتى تذبل وتصبح طرية وألذ.

ثم أعيدي اللحم المشوح إلى قدر الخضروات وأضيفي باقي كمية البهارات إلى القدر وقومي بتحريكهم بشكل جيد.

ثم أضيفي القليل من دبس الرمان إلى القدر واضيفي الخل وقومي بتحريك المقادير بشكلٍ جيد.

ثم قومي بتغطية القدر واتركيهم على النار مدة 10 دقائق تقريباً على نارٍ متوسطة.

ثم قومي بإضافة كوب حجم صغير من الماء المغلي إلى اللحمة.

ثم اتركي اللحمة على النار الهادئة مدة ساعة ونصف تقريباً حتّى تنضج بشكلٍ كامل مع الحرص جيداً على إضافة كمية من الماء كل نصف ساعة حتى لا يجف الطاجن أو يحترق.

ثم قدمي طبق الطاجن وزينيه بالقليل من البقدونس المفروم ويمكنك وضع الأرز بالشعيرية، وصحتين وعافية.

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