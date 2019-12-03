الذرة المحمصة شكل من أشكال استخدام الذرة، حيث تحتوي على قيمةٍ غذائيةٍ عالية، مثل: البروتينات، والكربوهيدرات، والحديد، والكالسيوم، والفسفور، والفيتامينات (B ,K ,A)، والألياف الغذائية، ونسبة قليلة من السعرات الحرارية.
وفي هذا المقال نقدم لكم ألذ مقرمشات الشتاء الذرة المحمصة:
المكونات:
- كوبان من الذرة الصفراء أو البيضاء ويكون حجمها كبير ومجفّفة.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت ذرة.
- ملعقة بهارات حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- أولاً نضع الذرة في وعاء ونسكب عليها ثمانية أكواب ماء دافئ ونتركها لتنقع مدّة تتراوح ما بين (12-18) ساعة أو يوم وليلة.
- ثم نُصفي الذرة من الماء ونغسلها.
- نقوم بتجفيفها بواسطة مناشف ورقية خاصة بتجفيف الحبوب أو يمكن أن نتركها في مصفاة ذات فتحات واسعة بحيث نتخلّص من الماء.
- ثمّ نجففها بواسطة فوطة نظيفة. نُسخّن الفرن على حرارة مئتين وثمانين درجة.
- نضع حبات الذرة في مقلاة للتحميص ونضيف إليها زيت الذرة مع مراعاة أن لا تكون الحبات فوق بعضها.
- ثم نضعها في الفرن مع التقليب كل ست دقائق ونتركها لمدة ثلاثين دقيقة أو عندما نرى أنّ لونها أصبح بنياً.
- ثم نُخرجها من الفرن ونضع حبات الذرة على ورق لامتصاص الزيت.
- نُحضر البهارات ( ملح، وبهارات البشار، وثوم مطحون) ونرشّها على الذرة.
- نتركها حتى تجفّ وذلك لمدة يوم أو أكثر لتكون هشة ولذيذة.
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