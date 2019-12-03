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مقرمشات الشتاء: الذرة المحمصة

منشور 03 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 10:30
الذرة المحمصة
الذرة المحمصة

الذرة المحمصة شكل من أشكال استخدام الذرة، حيث تحتوي على قيمةٍ غذائيةٍ عالية، مثل: البروتينات، والكربوهيدرات، والحديد، والكالسيوم، والفسفور، والفيتامينات (B ,K ,A)، والألياف الغذائية، ونسبة قليلة من السعرات الحرارية.

وفي هذا المقال نقدم لكم ألذ مقرمشات الشتاء الذرة المحمصة:

المكونات:
- كوبان من الذرة الصفراء أو البيضاء ويكون حجمها كبير ومجفّفة. 
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت ذرة. 
- ملعقة بهارات حسب الرغبة. 

طريقة التحضير:
- أولاً نضع الذرة في وعاء ونسكب عليها ثمانية أكواب ماء دافئ ونتركها لتنقع مدّة تتراوح ما بين (12-18) ساعة أو يوم وليلة. 
- ثم نُصفي الذرة من الماء ونغسلها.
- نقوم بتجفيفها بواسطة مناشف ورقية خاصة بتجفيف الحبوب أو يمكن أن نتركها في مصفاة ذات فتحات واسعة بحيث نتخلّص من الماء.
- ثمّ نجففها بواسطة فوطة نظيفة. نُسخّن الفرن على حرارة مئتين وثمانين درجة. 
- نضع حبات الذرة في مقلاة للتحميص ونضيف إليها زيت الذرة مع مراعاة أن لا تكون الحبات فوق بعضها. 
- ثم نضعها في الفرن مع التقليب كل ست دقائق ونتركها لمدة ثلاثين دقيقة أو عندما نرى أنّ لونها أصبح بنياً. 
- ثم نُخرجها من الفرن ونضع حبات الذرة على ورق لامتصاص الزيت. 
- نُحضر البهارات ( ملح، وبهارات البشار، وثوم مطحون) ونرشّها على الذرة. 
- نتركها حتى تجفّ وذلك لمدة يوم أو أكثر لتكون هشة ولذيذة.

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