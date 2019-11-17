أكلات شتوية: المفتول

المفتول هو أحد الأطباق الفلسطينيّة الشعبيّة يتكوّن من حبيبات أو كرات المفتول الصغيرة التي يتمّ إعدادها يدويّاً في المنزل، أو يتمّ شراؤها جاهزة من الأسواق، وهذا الطبق يتمّ تحضيره في المناسبات الشعبيّة في فلسطين كونه من الأطباق الشعبيّة، يقدّم عادةً في الأعياد والمناسبات. تختلف بعض المكوّنات في تحضيره بحسب المناطق المختلفة ولكنه غالباً ما يحضّر من البرغل، الدقيق الأبيض والأسمر، اللحم،أو الدجاج البلدي، الفلفل، الكمون، الملح. أما اليخني فتتكوّن من اليقطين، البصل، الطماطم، الجزر، الحمص، مرق اللحم، الفلفل والملح.

يختلف صنعه من بلد إلى آخر ففي فلسطين والأردن تجد هذا الطبق يضاف له أحيانا الطماطم المعصوره وأحيانا الطماطم المقشرة والمقطعة بعد فتل المفتول وتكوينه يتم تهبيله أي طبخه على بخار الماء المغلي ويحفظ في المجمدة لحين استخدامه وغالباً ما يفضّل أن يطبخ الدجاج واليخنه وتضاف طبعا بهارات عين الجرادة والبصل وزيت الزيتون والملح والكمون لتضفي النكهة الخاصة التي يتميز بها المفتول.

المفتول

المكونات:

- كوب من البرغل.

- كوبان من الدقيق.

- كوبان من السميد الخشن.

- كوبان من الماء -حسب الحاجة-.

- أربعة أكواب من الدقيق الأسمر.

- ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير:

- أولاً يجب وضع الماء والملح في طبق وتقليبهم باستعمال الملعقة حتى يذوب الملح.

- ثم وضع البرغل في طبق واسع وعميق، ثمّ إضافة القليل من الماء حتى يتم ترطيب البرغل.

- ثم إضافة ربع كوب من السميد، ثمّ إضافة القليل الدقيق الأسمر، والدقيق الأبيض، والقليل من الماء بشكل تدريجي.

- عمل حركات دائرية بأطراف الأصابع لتحريك المكونات حتى تتكون كرات صغيرة الحجم من المفتول.

- ثمّ إخراج الكرات التي تكونت ووضعها في طبق جانبي.

- ثم إضافة المزيد من الدقيق الأبيض والأسمر، والسميد، والماء بشكل تدريجي والاستمرار بالتحريك بطريقة دائرية حتى تتكون كرات المفتول الصغيرة.

- إضافة كمية من الكرات التي تمّ تكوينها مسبقاً على الطبق والاستمرار في التحريك حتى تتغطى الكرات بكمية جديدة من السميد والدقيق ويصبح حجمها أكبر.

- إخراج الكرات عندما يصبح حجمها مناسباً حسب الرغبة.

- الاستمرار بإضافة ما تبقى من المكونات بشكل تدريجي حتى انتهاء الكمية وتتكون كرات من المفتول متساوية في الحجم.

- تجهيز القدر الخاص بسلق المفتول وهو عبارة من جزأين الجزء العلوي يحتوي على ثقوب صغيرة الحجم.

- وضع مقدار من الماء في القدر السفلي ولكن يجب تجنب وصوله إلى قاع الجزء العلوي، وترك الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

- وضع المفتول في الجزء العلوي من القدر وتركه حتى يصل إلى درجة الغليان.

- تقليب المفتول بخفة بالشوكة بعد مرور خمس دقائق وإضافة كمية قليلة من الماء حتى يتم ترطيبه قليلاً.

- ترك المفتول يطهي لمدة خمس عشرة دقيقة، وهكذا يمكن استعماله في تجهيز الأطباق المالحة والحلوة، وصحتين وعافية.

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