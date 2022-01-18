مكعبات حلوى كريسبي رايس

نضيف الزبدة إلى القدر ونذوبها على نار متوسطة

نضيف الزبدة إلى القدر ونذوبها على نار متوسطة .

نضيف الزبدة إلى القدر ونذوبها على نار متوسطة .

نضيف الزبدة إلى القدر ونذوبها على نار متوسطة .

نضيف الزبدة إلى القدر ونذوبها على نار متوسطة .

بمجرد ذوبان الزبدة ، أضف المارشميلو واستمر في التقليب والطهي حتى تذوب المارشميلو وتدمج في الزبدة

بمجرد ذوبان الزبدة ، أضف المارشميلو واستمر في التقليب والطهي حتى تذوب المارشميلو وتدمج في الزبدة .

بمجرد ذوبان الزبدة ، أضف المارشميلو واستمر في التقليب والطهي حتى تذوب المارشميلو وتدمج في الزبدة .

بمجرد ذوبان الزبدة ، أضف المارشميلو واستمر في التقليب والطهي حتى تذوب المارشميلو وتدمج في الزبدة .

بمجرد ذوبان الزبدة ، أضف المارشميلو واستمر في التقليب والطهي حتى تذوب المارشميلو وتدمج في الزبدة .

بمجرد ذوبان المارشميلو ودمجها ، أبعد القدر عن النار. أضف مستحضر الفانيلا

بمجرد ذوبان المارشميلو ودمجها ، أبعد القدر عن النار. أضف مستحضر الفانيلا .

بمجرد ذوبان المارشميلو ودمجها ، أبعد القدر عن النار. أضف مستحضر الفانيلا .

بمجرد ذوبان المارشميلو ودمجها ، أبعد القدر عن النار. أضف مستحضر الفانيلا .

بمجرد ذوبان المارشميلو ودمجها ، أبعد القدر عن النار. أضف مستحضر الفانيلا .

نضيف حبوب كريسبي رايس ونقلب حتى يغطى كل شيء بخليط المارشميلو

نضيف حبوب كريسبي رايس ونقلب حتى يغطى كل شيء بخليط المارشميلو .

نضيف حبوب كريسبي رايس ونقلب حتى يغطى كل شيء بخليط المارشميلو .

نضيف حبوب كريسبي رايس ونقلب حتى يغطى كل شيء بخليط المارشميلو .

نضيف حبوب كريسبي رايس ونقلب حتى يغطى كل شيء بخليط المارشميلو .

اضغطي على خليط كريسبي رايس في الطبق المحضر باستخدام ملعقة زيتية خفيفة. تجنب الإفراط في الضغط

اضغطي على خليط كريسبي رايس في الطبق المحضر باستخدام ملعقة زيتية خفيفة. تجنب الإفراط في الضغط .

اضغطي على خليط كريسبي رايس في الطبق المحضر باستخدام ملعقة زيتية خفيفة. تجنب الإفراط في الضغط .

اضغطي على خليط كريسبي رايس في الطبق المحضر باستخدام ملعقة زيتية خفيفة. تجنب الإفراط في الضغط .

اضغطي على خليط كريسبي رايس في الطبق المحضر باستخدام ملعقة زيتية خفيفة. تجنب الإفراط في الضغط .