مكعبات حلوى كريسبي رايس حلوى رائعة وسهلة ولذيذة مصنوعة من مكونات بسيطة مثل الزبدة الكريمية، وحبوب الأرز المقرمشة والمارشميلو، جربيها اليوم لطعم لذيذ يذوب في فمك!
مكعبات حلوى كريسبي رايس
المكونات:
6 ملاعق كبيرة زبدة (مملحة)
6 أكواب من المارشميلو الصغيرة (عبوة 10 أونصات)
½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
4 أكواب كريسبي رايس
مكعبات حلوى كريسبي رايس
الطريقة:
- قم بتبطين طبق 8 × 8 بورق مشمع أو ورق قصدير وقم بتغطيته قليلاً بالزيت.
- نضيف الزبدة إلى القدر ونذوبها على نار متوسطة.
- بمجرد ذوبان الزبدة ، أضف المارشميلو واستمر في التقليب والطهي حتى تذوب المارشميلو وتدمج في الزبدة.
- بمجرد ذوبان المارشميلو ودمجها ، أبعد القدر عن النار. أضف مستحضر الفانيلا.
- نضيف حبوب كريسبي رايس ونقلب حتى يغطى كل شيء بخليط المارشميلو.
- اضغطي على خليط كريسبي رايس في الطبق المحضر باستخدام ملعقة زيتية خفيفة. تجنب الإفراط في الضغط.
- دع الحلوى تبرد في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة حتى تصبح صلبة. قطعيها إلى 9 قطع وقدميها مع الشوكولاتة الذائبة.
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