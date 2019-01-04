تعرفوا الى أهم المكملات الغـذائية للرياضيين

تعد مكملات الفيتامينات المتعددة من أهم المكملات الغذائية سواء للرياضيين أو حتى للأشخاص غير الرياضيين (shutterstock.com)

لا شك أن المكملات الغذائية للرياضيين أصبحت أهم العوامل المساعدة لتحقيق التميز والتقدم على الصعيد الصحي والجسدي، فبشكل عام تساعد المكملات الغذائية، أجساد الرياضيين على جرعات غذائية هامة تلعب دوراً مكملاً للأغذية التي يتم تناولها.

كما تساعد المكملات الغذائية على منح عضلات الجسم والأجهزة الحيوية المتواجدة بداخله جرعات مركزة وكثيفة من العناصر الغذائية والفيتامنيات الهامة، التي تعزز الصحة، وتدعم البناء الجسدي والأداء الرياضي.

وبكل تأكيد لا يمكن حصر المكملات الغذائية على مساحيق البروتين ومشتقاتها فحسب، ففي التقرير التالي سوف تتعرف على قائمة طويلة تحتوي على أنواع أساسية من المكملات الغذائية، والتي تحتوي على مكملات الفيتامنيات والأحماض الأمينية، وغيرها الكثير التي لها خصائص وأهمية بالنسبة للرياضيين التي لا تقل أهمية عن مكملات البروتين.



1- مكملات الفيتامينات المتعددة

تعد من أهم المكملات الغذائية سواء للرياضيين أو حتى للأشخاص غير الرياضيين، فمكملات الفيتامنيات المتعددة، وإن كانت لا تتدخل بشكل مباشر في عملية نمو الكتلة العضلية؛ إلا أنها أحد المفاتيح الأساسية في الحفاظ على الصحة وتقوية ودعم جهاز المناعة الذي يقلل من احتمالية إصابة الإنسان بالأمراض، ويضعه في هالة من الحماية.



وبالنسبة للرجال فأهم ما يجب أن يتم التأكد منه عند شراء المكملات الغذائية الخاصة بالفيتامينات المتعددة هو احتواؤها على فيتامينات C A ، E ، K ، D بجانب فيتامين B6 والعناصر الغذائية الهامة مثل الفوليك أسيد والبوتاسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى الزنك والمغنيسيوم.



2- مكملات الكرياتين



مكملات الكرياتين تعتبر من أنواع المكملات الغذائية الأساسية والهامة للغاية بالنسبة للرياضيين على وجه الخصوص، فتلك المكملات المكونة بشكل أساسي من الأحماض الأمينية التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي، والتي تزود الجسم بجرعات مكثقة من الأحماض الأمينية تزيد من مستويات الطاقة الجسمانية وقدرات التحمل البدنية من خلال تقليل نسبة حمض اللاكتيك داخل العضلات، بجانب رفع القدرة على التركيز الذهني والنفسي، وتعزز من تطور نمو الكتلة العضلية.



3- مكملات الأحماض الأمينية BCAAs



هي من ضمن المكملات الغذائية، لا غنى عنها سواء للاعبي كمال الأجسام أو الرياضيين بشكل عام؛ فمكملات الأحماض الأمينية BCAAs لها دور بارز وأساسي في تطور ونمو الكتلة العضلية؛ لأنها تقوم برفع قدرات الجسم على إنتاج البروتين بشكل طبيعي بصورة أكثر فاعلية، كما أن تناول مكملات الأحماض الأمينية BCAAs يرفع قدرة العضلات على الاستفادة من البروتين بمستوى أكبر، وأقوى بجانب منعها لتكسر البروتين وتحسين معدلات الطاقة وقدرة التحمل من خلال منعها لحمض التيربتوفان المسؤول عن الإجهاد من الوصول إلى المخ بسرعة.

انقصي وزنك خلال فترة حملك بهذه الطرق الطبيعية!



4- مكملات البروتين



ونخص بالذكر الواي بروتين على وجه الخصوص؛ وذلك لأن بروتين مصل الحليب أو الواي بروتين هو اللاعب الأساسي في منح العضلات الجرعات التكميلية اللازمة للنمو، واكتساب الضخامة، وترميم الأنسجة العضلية المنهكة بعد يوم طويل من ممارسة التمارين الرياضية. وتتنوع فوائد مكملات البروتين خارج حدود تضخيم وتقوية الكتلة العضلية لتشمل تعزيز جهاز المناعة البشري بسبب احتواء المكملات الغذائية البروتينية على الجلوتاثيون، وهو أحد أهم مضادات الأكسدة، كما تحافظ مكملات البروتين على قوة العظام، وتحسن من صحة القلب بسبب دورها في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار داخل الجسم.



5- مكملات الجلوتامين



دور مكملات الجلوتامين كأحد المكملات الغذائية الأكثر أهمية في حياة الرياضيين، يتمحور بشكل أساسي على منع هدم وتكسر الألياف والأنسجة العضلية التي تحتاج إلى جرعات من الجلوتامين بشكل عاجل بعد ممارسة التمارين الرياضية، وذلك لرفع قدرتها على النمو وتجنب الإصابة العضلية.



6- مكملات الكازين بروتين



من أفضل المكملات الغذائية الرياضية التي تحتوي، وتعمل على إبقاء الأحماض الأمينية الهامة التي لا يستطيع الجسد إنتاجها بشكل طبيعي داخل الجسم بسبب بطء امتصاص بروتين الكازين داخلياً، كما يعمل بروتين الكازين على تقليل تكسير البروتين أثناء النوم أو الصيام.

وبالنسبة لتأمين الضخامة للكتلة العضلية فإن بروتين الكازين من أفضل أنواع البروتينات التي تزيد من كثافة وحجم الأنسجة والألياف العضلية داخل الجسم، وهو ما يجعل مسألة اكتساب كتلة عضلية ضخمة وقوية أمراً مفروغاً منه.



7- مكملات زيت السمك



لن تحصل على جسد وعضلات حديدية دون امتلاك قلب فولاذي قوي، وهو الأمر الذي تقوم بتأمينه المكملات الغذائية المكونة من زيت السمك الذي يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 أهم العناصر التي تقوي القلب، وتحسن صحة الأوعية الدموية وتساهم بشكل رائع في تنظيم دقاته ونسبة الهرمونات بداخل الجسم، بالإضافة إلى تعزيزها للصحة النفسية والعقلية وخفض ضغط الدم.

أخصائية تغذية تقدم 5 عصائر لإشراقتك خلال حملك



8- مكملات المغنيسيوم



تلعب المكملات الغذائية، التي من بينها مكملات المغنيسيوم، دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة وقوة العضلات وحمايتها من الإصابة بالتعب والإرهاق، وإنهاك أنسجتها وأليافها، وهو الأمر الذي يقلل الإصابة بالتمزقات العضلية، ويقلل من فترة الاستشفاء العضلي بعد ممارسة التمارين الرياضية.



9- مكملات فيتامين D



امتلاك بنية عضلية قوية أمر رائع وهام للغاية بكل تأكيد، ولكن لن تكون الأمور على أفضل ما يرام ما لم يتم امتلاك أساس عظمي قوي للغاية قادر على تحمل وزن الكتلة العضلية الكبير، ويقدم الدعم للجسم وهذا الدور هو أهم الفوائد المتعلقة بأي نوع من المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D.







