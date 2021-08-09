مكون واحدة في فنجان القهوة يمنحك بطن مسطحة

للقهوة فوائد صحية عديدة على صحة الإنسان ولكن لا يجب الإفراط منها فقد أوصى خبراء التغذية أن المعدل اليومي لمشروب القهوة هو فنجان او أثنين.

ومن فوائد القهوة هو فعاليتها في إنقاص الوزن لذلك نقدم لكِ من خلال التقرير التالي مكون واحد فقط يمكن إضافته إلى فنجان القهوة إذا كنتِ تريدين الحصول على بطن مسطح غير ممتلئ بالدهون المزعجة وايضاً الحصول على مقاس أصغر للخصر.

وتنصح استشارية التغذية ليزا ريتشاردز ومؤلفة كتاب The Candida Diet أنه يجب الإعتماد على القهوة السوداء في أنظمتنا الغذائية والابتعاد عن الأنواع التي تحتوي على السكر والمواد المبيضة لأنها تُضيف الوزن الزائد دون أن نشعر.

وتنصح ريتشاردز بمكون واحد يجب إضافته لفنجان القهوة لمن يبحث عن فقد الوزن الزائد والحصول على بطن مسطحة ورشيقة وهذا العنصر هو القرفة.

وتابعت خبيرة التغذية أن القرفة ترفع وتعزز الطاقة الحرارية في الجسم مما يترتب عليه حرق المزيد من السعرات الحرارية لذلك بدلاً من تناول الحبوب والمكملات الصناعية والتي تؤدي على المدى الطويل لـ عواقب صحية خطيرة يمكنك ببساطة رش كمية من القرفة في فنجان القهوة وحينها ستزيد كفاية عملية التمثيل الغذائي والتي تُشكل عنصراً اساسياً في فقدان الوزن.

تحظى القرفة بفوائد طبية متنوعة للغاية فهي تعزز من صحة الجسم العامة ولا يقتصر دورها على البطن المسطحة وفقدان الوزن الزائد فالعديد من الدراسات أثبتت فاعلية القرفة في التحكم في نسبة السكر في الدم فضلاً عن خصائصها المضادة للأكسدة والتي ترتبط بالوقاية بالعديد من الأمراض مثل الخرف ونقص المناعة المكتسبة والسرطان.

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