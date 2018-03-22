ضعي واقي الشمس يومياً قبل وضع المكياج

مع بداية دخول فصل الربيع تضحك بقدومه الطبيعة والبشر أيضاً ويتبدل الحال وتكتسي الأرض ثوبها الأخضر، وتختلف اتجاهات المكياج وطرق تطبيقها واختيار ألوانها أيضاً، وفي هذا المقال سنقدم لك عزيزتي 6 نصائح لوضع مكياج الربيع:

- ضعي واقي الشمس يومياً قبل وضع المكياج.

- حاولي أن تستخدمي كريم أساس خفيف بدلاً من السميك.



-استعيني بالكحل الملوّن كالأخضر والأزرق وطبقة الماسكارا بدلاً من الآيلاينر الأسود.

-ركزي على تدرجات ظلال العيون الفاتحة مثل تدرجات الزهري والبنفسجي والأزرق.



-اهتمي كثيرًا بـ (البلاش)، واختاري بالذات اللون الوردي والزهري بديلاً عن البرونزي، فاللونان الوردي والزهري يمنحاك اللوك الطفولي الناعم الذي يتناسب الربيع وجماله.



- وبالنسبة لأحمر الشفاه، اختاري مختلف التدرجات كالأحمر والبرتقالي والبنفسجي والزهري والبيج والوردي ومن الأفضل الابتعاد عن اللون البني.

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