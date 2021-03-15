مكياج المرأة العاملة بـ 5 خطوات في عيد الأم

لا تجد المرأة العاملة الوقت الكافي للعناية ببشرتها وخصوصاً فترة الصباح لأنها تعاني دائماً من الكثير من الأعمال مع عدم توفر الكثير من الوقت لوضع ما تحتاج إليه من مكياج ضروري لبشرة مشرقة، في الوقت الذي تؤثر قلة النوم والإرهاق في نضارة البشرة؛ لذلك أنت بحاجة إلى إخفاء جميع عيوب بشرتك للحصول على بشرة أكثر إشراقاً.

عزيزتي المرأة العاملة نقدم لكِ وبمناسبة اقتراب عيد الأم هذه الخطوات البسيطة لمكياج ناعم وبسيط:

الترطيب: إذا كنت تريدين الحصول على وجه مشرق ومتألق، فعليك بغسل الوجه جيداً بالغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم ترطيبه جيداً لكي تبدو بشرتك مشرقة ومتألقة. ويفضل عدم ترك هذا الأمر لما قبل النوم مباشرة حتى لا يغلب عليك التعب.

استخدام المخفي: نتيجة قلة النوم والإرهاق قد تظهر الهالات السوداء حول عينيك؛ ولكي تخفي هذه الهالات، عليك بغسل وجهك بالغسول الخاص بك وترطيب البشرة جيداً، ثم قومي بوضع كريم الإخفاء حول العين بطريقة التربيت، وستقوم هذه الخطوات بإخفاء جميع الهالات السوداء.

الكحل والماسكرا: العيون هي نافذة الداخل، وعين الروح. ولكي تظهري بوجه مشرق، اهتمّي بوضع القليل من الكحل في داخل العين مع الماسكرا الخفيفة التي تبرز جمال عينيك.

ترطيب الشفاه: لتحصلي على بشرة مشرقة ووجه متألق، عليك بترطيب شفتيك بمرطّب جيّد، مع وضع لمسة من ملمّع الشفاه لإعطاء شفاهك نضارة ولوناً جذاباً.

إضافة بعض اللون إلى خدّيك: إذا كانت بشرتك باهتة ومملّة، عليك باختيار اللون الوردي ووضعه على خديك؛ فهذه الخطوة كفيلة بتحويل بشرتك إلى بشرة طبيعية ومشرقة.

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