لإطلالة أنيقة.. طبقي المكياج الترابي الناعم بهذه الخطوات

الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن (instagram.com/falmomen)

الألوان الترابية تليق بشكل عام بالإطلالات الصباحية والمسائية والحفلات والسهرات، يمكنك أنت أيضا أن تجربي تطبيق المكياج الترابي الناعم لتحصلي على إطلالة ناعمة تليق بأنوثتك.

ظلال العيون

اختاري الألوان الترابية والتي تكون موجودة في نفس الـ .palette

ظلال العيون الفاتحة

طبقي ظلال العيون الفاتح على كامل الجفن المتحرك، واختاري الظلال العيون البني الغامق على كسرة العين، وادمجيها جيداً.

إضاءة العين

لتضفي لمسة من الإشراقة والحيوية إلى مكياجك، أضيفي القليل من الإضاءة عند مدمع العين.

أحمر الشفاه

لأنكِ تعتمدين مكياج ترابي ناعم، فإن أفضل لون أحمر شفاه يناسبه هو اللون النيود. الهايلايتر لإطلالاتك الصباحية اكتفي بوضع القليل من الهايلايتر على وجنتيكِ.