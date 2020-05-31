مكياج عيون على طريقة هيفاء وهبي بالصور

تمتلك الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" عينان جميلتان تميزها عن غيرها سواء من ناحية اللون العسلي أو من ناحية رسمة العين الواسعة والتي تعطيها منظر جذاب.

وغالبًا ما تختار هيفاء وهبي مكياج قوي لعينيها يعمل على إبرازهما بشكل أكبر وتبدو واضحة عن بعد وتلفت الأنظار في كل مرة.

مؤخراً وخلال شهر رمضان تحديداً، شاركت وهبي عدة صور لها من أجدد جلسة تصوير بمكياج عيون تريندي وعلى الأغلب سيكون موضة الصيف الحالي 2020.

في أخر جلسة أطلت وهبي بمكياج قوي جداً بألوان غامقة من منتصف العين وصولاً لطرف الحاجب، أما بداية العين فـ اختارت ألوان فاتحة لتعطي مجال أكبر للعين

جلسة تصوير خضعت لها الفنانة خلال شهر رمضان، اختارت خلالها أن تحيط العين باللون الغامق مع إطلالة بسيطة لخط أعلى العين وبذلك بدت العين كبيرة من ناحية الحجم واللون أكثر بروزاً.

خلال جلسة عيد الفطر، أطلت وهبي بمكياجها المعتاد بـ إحاطة العينان باللون الغامق من دون أن تترك أي نقطة فارغة مع لون "Eye shadow" بلون جريء.

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