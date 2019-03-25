مكياج محجبات خفيف جداً لموسم الربيع

عزيزتي المحجبة حددي العين من الداخل بالكحل الأسود

يعتبر المكياج من الروتين اليومي سواء عند ذهابك للتسوق أو الجامعة أو لحضور حفلة ما، وكل فتاة محجبة بإمكانها أن تكون أنيقة ومرتبة بمكياجها الذي يتناسب مع حجابها.

ولأن فصل الربيع يحتاج بوضع المكياج بشكل صحيح وجميل خذي بعين الاعتبار الأمور التالية:

-استخدمي درجة فاتحة جداً من ظلال العيون ووزعيها على الزاوية الداخلية للجفن، واستخدمي درجة أغمق على الزاوية الخارجية للعين.

-حددي العين من الداخل بالكحل الأسود، وعلى الجفن العلوي استخدمي الآيلاينر.

-كثفي رموشك بالماسكارا.

-استخدمي لون أحمر شفاه فاتح يليق بلون حجابك.

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