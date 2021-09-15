ملابس الأكثر أناقة للمرأة العاملة مستوحاة من مصممة الأزياء السعودية "العنود بدر"

هل مللتِ من تكرار إطلالاتك بشكل يومي في العمل؟ حان الوقت للتغير، استوحي أناقتك في المكتب وامزجي قطع الأزياء بالشكل المثالي من مصممة الأزياء ومقدمة البرامج سعودية العنود بدر أو Fozaza.

من هي العنود بدر؟

العنود بدر أو Fozaza ولدت في 10/مارس 1985، وهي مقدمة برامج سعودية ومصممة أزياء تعيش في مدينة دبي وتعتبر حالياً من أشهر أيقونات الموضة في الخليج، وتتميز بأسلوب فريد سواء في اختيار إطلالاتها الشخصية أو تصميم الأزياء حتى وصلت إلى الشهرة العالمية من خلال أعمالها وأناقتها.

أهم نجازات العنود بدر أو Fozaza

في عام 2010 كانت ضمن قائمةالـ Best dressed التي تنشرها مجلة هاربرز بازار آرابيا Harper's Bazaar Arabia.

ثم عام 2011 أطلقت العنود بدر علامتها التجارية الخاصة باسم Lady Fozaza.

ثم أطلت العديد من النجمات العرب بأزياء العنود بدر مثل نانسي عجرم ولجين عمران وكما اعتمدت على أزيائها العديد من نجمات العالم مثل كيم كارادشيان والعارضة كارولينا كاركوفا.

في عام 2012 حصلت على جائزة أفضل مصممة أزياء محلية من مجلة غراتسيا Grazia Style Awards.

وأصدرت مجموعة من المجوهرات بلمسة خاصة منها باسم Dream Collection وذلك بالتعاون مع ماركة مجوهرات لازوردي السعودية.

وتمتلك دار عرض أزياء خاصة في بلدها الأم السعودية تحديداً مدينة جدة بجانب دور أخرى في دبي، الكويت والدوحة.

في عام 2016 أطلقت تطبيق Fozaza Fit المهتم بالغذاء الصحي والرشاقة والصحة

قصة نجاح سعودية في عالم الأزياء - MBC.net نسخة محفوظة 24 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.

عائلة العنود بدر أو Fozaza

العنود بدر أو Fozaza تنتمي إلى عائلة كبيرة حيث ولدت لأب سعودي وأم لبنانية ولديها 3 أشقاء، اسماءهم سلطان وسلمان بجانب شقيقه فتاة وهي ميادة التي تعمل في مجال الطهي ومدرّسة في لو كوردون بلو.

العنود بدر أو Fozaza لم تُعلن عن زواجها من قبل أو رغبتها في الارتباط حيث تُفضل أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء لكن حلم حياتها هي الأمومة.

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