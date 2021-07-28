الجمبسوت من قطع الأزياء المفضلة والخيار المثالي للكثير من السيدات العاملات اللاتي يرغبن بمظهر أنثوي عصري سواء كان ضيقاً أو عريضاً، وها هي الصيحة تستمر لعام لهذا العام أيضاً.

ويتحول الجمبسوت إلى جزء من خزانة كل امرأة مثله مثل البنطال خاصة مع توسع انتشاره، شاهدي الصور التالية لصيحات الجمبسوت المقدمة من محلات زارا العالمية فقد تفكرين في اقتناء واحد لك لتكون إطلالتك مثالية في المكتب.

أجمل موديلات جمبسوت 2021 لإطلالة غير مملة في المكتب للمرأة العاملة:

عزيزتي المرأة العاملة يقدم لكِ "موقع البوابة" أهم النصائح التي تسهّل حياتكِ وتتيح لكِ الحصول على إطلالة مثالية طوال ساعات العمل: ﻿

قومي بتحضير ملابسكِ التي سترتدينها إلى العمل قبل ليلة كي تكسبي الوقت في ترتيب مظهركِ خلال الصباح، وحتى لا تتوتري إذا لم تعرفين ماذا ترتدي.

دائماً احرصي على وجود ملابس ضرورية لإطلالة مثالية بدقائق في خزانتك مثل الجمبسوت أو الفستان الطويل كي تعتمديها في حال استيقظتِ متأخّرة.

ضعي في سيارتكِ ملابس احتياطيّة لأنه ممكن تنسكب القهوة عليكِ في العمل، ولذا لن تقعي في كارثة، بل يمكنكِ تبديلها و﻿تتابعي﻿ يومكِ في العمل بمظهر لائق.

احذري من المبالغة بإطلالتكِ فلا تعتمدي مثلًا الصيحات الجريئة جدًّا، مثل النقشات الكبيرة أو الغليتر، بل حافظي على أسلوب كلاسيكي ناعم.

انتفي التصاميم التي تمنحكِ الراحة طوال ساعات العمل، مثل الملابس بالقصات الواسعة، والبالرينا المسطّحة أو الحذاء بالكعب العريض، وننصحكِ أن تكون بتصاميم لا تبرز أصابع قدميكِ.

أكملي إطلالاتكِ دائمًا مع أكسسوارات بسيطة تمنحكِ الأنوثة، مثل قلادة يتوسّطها قلب، أو أقراط على شكل زهرة ناعمة.

احرصي على اعتماد أزياء محتشمة، فابتعدي تمامًا عن الملابس بالقصات القصيرة، أو بالفتحة الجريئة عند منطقة الصدر مثلًا.

زيزتي المرأة العاملة خصّصي في خزانتكِ مساحة لملابس العمل، كي لا تقضي ساعات طويلة بتنسيق إطلالاتكِ.

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