أهم ما يجذب الرجل في وجهكِ

من المستحيل وصف ما الذي يجعل وجه المرأة يبدو جميلاً قبل التقبيل (shutterstock.com)

هنالك العديد من الامور التي تجذب الرجل للمراة و على المراة ان تكون حذرة جدًا في قيامها بعوامل الجذب، اليكم أهم ما يجذب الرجل في وجهك.

1- يقول بعض الرجال أنهم يحبون ان يلمسوا شعرها: وعندما يرفع شعرك عن وجهك تتضاعف متعته، ولكن يبدو أن النساء لا يعبأن عندما يفعل حبيبهن لهن ذلك، ولكن هذه الحركة تعبر كثيرا عن مشاعر الرجل وتشير إلى رغبته في الاهتمام بزوجته.

2- قد يبدو مبتذلاً ولكن الرجل يحب حقاً التحديق في عيني المرأة: هناك أشعار وأغاني كثيرة تقارن عيونها بالنجوم والألماس والبحار. فالعينان قد تخبران الكثير والرجل سيحاول فك شيفرة أفكارك من خلال عينيك. دعيه يفعل ذلك .. على كل هي مهمة لا أمل منها. فنحن لا نكشف كل أسرارنا.

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3- يعترف الكثير من الرجال أنهم يعشقون المرأة حين تعض على شفتها: وهي تشاهد التلفاز أو تقرأ كتاباً أو حين تكون مركزة اهتمامها على شيء مثير، لعل هذه الحركة من أكثر الحركات التي يعشقها الرجل. افعلي هذه الحركة وراقبي كم رجلاً سينظر إليك.

4- النمش على وجهها يعشقه الرجل: إذا كنت من النساء اللواتي لديهن نمش، افرحي فهذا النمش سيجعلك فريدة واعلمي ان الرجل يحب رؤية النمش على وجهك.

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5- ما هو الشيء الذي يفتقده الرجل عندما يعود إلى البيت بعد نهار سيء؟ لا شك أنها ابتسامة امرأته. فرؤية وجهها الباسم يساعده على الاسترخاء ويشعره بالراحة والهدوء.

6- هل تعرفين أن كل السيدات يبدين رائعات قبل تقبيلهن؟ من المستحيل وصف ما الذي يجعل وجه المرأة يبدو جميلاً في تلك اللحظة بالذات. ولكن الرجال يعشقون رؤيتك في هذه اللحظة.

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