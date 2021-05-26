مميزات وعيوب رجل برج الجوزاء 

برج الجوزاء هو ثالث برج من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج، وتمر الشمس في برج الجوزاء من 21 مايو إلى 21 يونيو. تكون الشمس في هذا البرج عند أواخر الربيع.

ويعتبر رجل برج الجوزاء من الأشخاص الأذكياء لأنه يمتلك ذكاءً متميزاً يختلف عن بقية الناس وهو يعرف معلومات حول العديد من الاشياء، كما أنه يحب تبادلها مع غيره من الناس، فهو يحب مشاركة المعرفة مع الآخرين ولا يحب أن يبقيها لنفسه فقط، ويغلب على رجل الجوزاء عليه طابع المرح، وتكون جلسته ممتعة وغير مملة.

مميزات رجل برج الجوزاء الذكاء

من مميزات رجل برج الجوزاء أنه غالباً ما يكون رجُل الجوزاء ذكّي جداً ويمتلك الكثير من المعلومات والحيل التي قد تجعله يفوز في أي نقاش يدخُل به.

مميزات رجل برج الجوزاء الاستطلاع

من مميزات رجل برج الجوزاء أنه يميل لكونه مُحباً للاستطلاع، ودائماً ما يبحث عن المعلومات الجديدة في المجالات المُختلفة والتعلُّم بشكل دائِم ومُستمر حتى بعد أن يُحقّق النجاح.

مميزات رجل برج الجوزاء التواصُل

من مميزات رجل برج الجوزاء أنه يكون قادراً على بدء محادثات مُريحة لجميع الأطراف، وقادر على التواصُل بشكل فعّال مع الأشخاص من حولِه.

مميزات رجل برج الجوزاء التكيُّف

مميزات رجل برج الجوزاء أنه قادِر على التكيُّف في مُختلف الظروف وبسهولة تامة، وهو ما يدفعُه للتنوّع وتجربة كل جديد، وغالباً ما يكون على استعداد للتجارب الجديدة والتحديّات المُختلفة.

مميزات رجل برج الجوزاء اجتماعي

من مميزات رجل برج الجوزاء أنه قادرة على جذب انتباه الجميع لسماع حديثه والمُشاركة معه.

مميزات رجل برج الجوزاء الروتين

من مميزات رجل برج الجوزاء أنه شخصية ليست روتينية أبداً ولا يُمكنه الإبداع في البيئات الروتينية أو التوافق مع الأشخاص الروتينين، بل هو دائم البحث عن المُغامرات الجديدة.

مميزات رجل برج الجوزاء اللطف والحنان

من مميزات رجل برج الجوزاء أنه يتمتع صاحب برج الجوزاء بالكثير من اللطف مع الآخرين، فيحترمهم ويتعامل معهم بكل ودّ وحنان وعاطفة.

عيوب رجل برج الجوزاء

عيوب رجل برج الجوزاء التردّد

من عيوب رجل برج الجوزاء أنه لا يمكنه الاختيار بسهولة، وغالباً ما يلجأ للإفراط في التحليل والتفكير قبل أخذه لأي قرار حتى يتأكد أنّه مناسب بشكل تام ولن يترتب عليه أي أخطاء.

عيوب رجل برج الجوزاء الاندفاع

من عيوب رجل برج الجوزاء أنه مُندفع، وقد يتخّذ قرارات كثيرة بناءً على حماس اللحظة، ولكن هذا قد يجعل الوصول إلى أهدافه وغاياته صعب.

عيوب رجل برج الجوزاء التهرب من المسؤوليّة

من عيوب رجل برج الجوزاء أنه غالباً ما يتهرّب من فعل الأمور التي تحتاج حس عالٍ من المسؤوليّة والالتزام، ويفضل القيام بالأمور الممتعة والساذجة.

عيوب رجل برج الجوزاء الفضول

من عيوب رجل برج الجوزاء أنه يحتاج لمعرفة كل شيء عن جميع من حولِه ويحب أن يعرف أسرار الجميع.

عيوب رجل برج الجوزاء التعجرف

من عيوب رجل برج الجوزاء أنه يتصّف أحياناً بالغرور والعجرفة.

عيوب رجل برج الجوزاء الملل

يشعر بالملل بسهولة عند قيامه بأمور اعتياديّة، وهو يحتاج للتغيير والتجديد بشكل دائم.

عيوب رجل برج الجوزاء التقلبات المزاجية

غالباً ما يمثّل رجل الجوزاء شخصيتين مختلفتين في ذات الوقت؛ فهو يتمتع بتقلّبات مزاجيّة كبيرة تجعله يتحوّل من شخصية لأُخرى خلال وقت سريع.

عيوب رجل برج الجوزاء العُزلة والقلق

رجل برج الجوزاء يميل في الكثير من الأحيان للعزلة والقلق بسبب شعوره بالخوف أو عدم الارتياح أو التردد.

عيوب رجل برج الجوزاء العصبية والتوتر

من عيوب رجل برج الجوزاء أنه عندما يزعجه شيء معين، أو إذا لم يتمكن من الوصول لشيء أراد أن يحققه.

المهن المناسبة لمواليد برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء يناسب العديد من المهن الحرّة، والمهن التي تعتمد على العمليات التي تعتمد على الحسابات، والتفكير، كما أنّهم ينجذبون إلى الأعمال الفنية، كما قد يبرعون فيها.

برج الجوزاء والعمل

يميل مولود برج الجوزاء الى تفريق طاقته على العديد من المهام، حيث لا يستطيع التركيز على شيء واحد، الأمر الذي يدفعه لترك العديد من المشاريع غير المكتملة وراءه، وفي حال ركّز طاقاته في مكان واحد، سيستطيع إكمال مشروعه بإبداع ونجاح.

برج الجوزاء والمزاج

يتميّز مولود برج الجوزاء بقدرته على الاستجابة الفورية للحالات المختلفة، ولديه مزاج عصبي، وعواطف متضاربة باستمرار في عفوية منفعلة، ومن نقاط ضعفه سطحيته، حيث يحكم على الآخرين من خلال الطريقة التي يتعاملون بها معه، مما يكون له العديد من الانطباعات الخاطئة عن الناس، مما يوقعه في العديد من المشاكل، كما أنّه قد يعاني من الشعور بالنكد والإحباط، إلا أنه لا يظهره غير لأصدقائه وأسرته.

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