مناطق في جسدك تهملين وضع واقي الشمس عليها... انتبهي

يُطبق الكثير منا الكريم الواقي من الشمس على مناطق الذراعين والظهر والرقبة والوجه ويجهلون أن هناك خمسة مناطق أخرى يجب تطبيق الكريم عليها من أجل حمايتهم من تأثير أشعة الشمس الضارة.

احرصي على تطبيق الكريم الواقي من الشمس " صن بلوك " على هذه المناطق الخمسة

فروة الرأس:

يجب ان تطبقي الكريمات الواقية من الشمس على ما يظهر من فروة رأسك لحمايتها من الحروق الشمسية خاصةً عند ممارسة رياضة السباحة وتعرض شعرك للجفاف من آثار الكلور والملح المتواجدين في المياه.

الشفاه:

لا تهملي هذه المنطقة فهي تحتاج ايضاً للحماية من أشعة الشمس وتأثيرها الضار وخاصةً الشفاه السفلية لذلك طبقي كريم الواقي من الشمس على شفتيكِ لأن كثرة تعرضها للشمس يؤدي لتغير لونها الطبيعي.

الأقدام:

لا تهملي وضع الكريم الواقي على جانبي القدم ظاهره وباطنه لأن الجلد هنا حساس للغاية ويتضرر من التعرض لأشعة الشمس والإصابة بالحروق الشمسية وهناك بعض الحالات مٌعرضة للإصابة بسرطان الجلد الذي يظهر في المعتاد في باطن القدمين.

تحت العين:

هذه المنطقة معرضة بشكل كبير لأثار أشعة الشمس الضارة لذلك طبقي بعض من كريم الواقي من الشمس لأن آثار الشيخوخة وتقدم العمر تظهر على هذه المنطقة بقوة.

الأذن:

عليكِ تطبيق الكريم الواقي من الشمس على منطقة الأذن لأن هذه المنطقة معرضة للإصابة بالأورام الخبيثة بسبب آثار الشمس السيئة.

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