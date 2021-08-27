منها زيادة لعاب الفم... أعراض غير شائعة تدل على الحمل

تتعرض السيدات للكثير من التغيرات النفسية والعاطفية والجسدية خلال فترات الحمل وكل هذه الأمور تحدث بشكل سريع ومفاجئ وأعراض الحمل الجسدية أو النفسية متعارف عليها بشكل كبير ولكن يؤكد الخبراء أن هناك أعراض أخرى غير متوقعة تنذر بوجود حملو تجهلها الكثير من السيدات.

من هذه الأعراض:

سيلان الأنف:

يعتبر سيلان الأنف من إحدى الأعراض غير الشائعة التي تُنذر بحدوث حمل ويتعرض لهذا العرض 20% من السيدات ويمكن معالجة سيلان الأنف والعطس المستمر خلال فترة الحمل باستخدام بخاخات الأنف ومزيلات الاحتقان.

الزوائد الجلدية:

يتسبب حدوث الحمل في ظهور الكثير من الزوائد الجلدية اللحمية في أماكن متفرقة في الجسم وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية وتزداد مع ازدياد الوزن خلال فترات الحمل وفي أغلب الأحوال تختفي بعد مرحلة الولادة.

زيادة لعاب الفم:

يعاني الكثير من السيدات بعد حدوث الحمل من زيادة نسبة لعاب الفم والذي يصاحبه بعد ذلك الغثيان والقيء مما يضطر السيدات في هذه المرحلة لأستخدام مناديل أو أكواب ورقية للتحكم في نسبة لعاب الفم الزائدة.

المذاق المعدني:

تعاني السيدات ف المراحل المبكرة من الحمل من المذاق المعدني والحمضي عند تناول الطعام ولتخفيف هذا العرض عليهم غسل أسنانهم بالملح او بـ صودا الخبز بعد معجون الأسنان.

آلام اللثة:

مع التغيرات الهرمونية والغذائية التي يتسبب بها حدوث الحمل، تبدأ السيدات بالمعاناة من آلام اللثة ونزيفها وغالباً ما سيختفي هذا العرض بعد فترة ولكن يجب الإهتمام بنظافة الأسنان حينها لـ تخفيف الألم.

ضيق التنفس:

يتسبب تغير الهرمونات في فترات الحمل الأولى في وجود عرض ضيق التنفس والذي يتم احتوائه من خلال الجلوس بأوضاع معينة وتمارين التنفس المنتظمة.

حاسة شم قوية:

من الأعراض المبكرة التي تُنذر بوجود الحمل هو الحصول على حاسة شم أقوى من المعتاد تجاه روائح كثير مثل القهوة والأطعمة وينتهي هذا العرض بعد مرور الثلاثة أشهر الأولى.

الرغبة في تناول أشياء غريبة:

تشعر السيدات في فترات الحمل المبكرة برغبة شديدة في تناول أشياء غير قابلة للأكل مثل الصابون والصخور والطباشير والمعادن وهذه الحالة تُعرف طبياً باسم متلازمة بيكا وهو الرغبة في تناول أشياء غير قابلة للأكل.

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