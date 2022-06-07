منى زكي تتزين بمجوهرات Bulgari الفاخرة

نشرت الفنانة المصرية الجميلة منى زكي Mona Zaki عبر حسابها الرسمي في تطبيق الصور والفيديوهات الإنستغرام، مجموعة صور عن تألقها في غلاف مجلة زهرة الخليج متزينة بمجوهرات بولغاري الفاخرة Bulgari، وكان عنوان غلاف المجلة منى زكي تضىء سماء الفن.

إطلالات منى زكي وهي تتألق بـ مجوهرات Bulgari الفاخرة

وظهرت الفنانة المصرية منى زكي بمجموعة من الأزياء الصيفية الراقية ومن بينهم، الجمبسوت باللون الأحمر من تصميم العلامة التجارية المعروفة سمسم SemSem، ويصل سعر الجمبسوت إلى 1547 دولار، أي ما يقارب 29 ألف جنية، وهو مصنوع من الحرير الساتان، حيث جاء بتصميم مميز وناعم، واختارت زكي تسريحة الشعرالمفرود إلى الخلف على كتفيها، والمكياج الهادئ المناسب لإطلالتها وملامحها، ونسقت مع الإطلالة عقد مرصع بالأحجار الخضراء من ماركة Bulgari الفاخرة.



أما الإطلالة الثانية ارتدت الفنانة المصرية الجميلة فستان باللون الأبيض المائل للبيج الفاتح وجاء تصميم الأكمام من خامة التول، ولا ننسى العقد من مجوهرات بولغاري المرصع بالأحجار الملونة.

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