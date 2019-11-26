من آيشواريا راي إلى ديبيكا بادوكون.. جميلات بوليوود وقعن في فخ التقليد واعتمدن نفس إطلالات نجمات هوليوود

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وعند ذكر عالم بوليوود، فنحن نتحدث عن نجماته اللاتي يتميزن بالجمال الهندي الفريد، وكثيرًا ما يلفتن الأنظار بإطلالات تجمع بين الكلاسيكية الهندية والعصرية، فضلًا عن غيره من الاطلالات المثيرة.

وعلى الرغم من أن كل نجمة تسعى للظهور بأجمل إطلالة وتكون الأولى في اعتمادها، إلا أنه كثيرًا ما يحدث عكس ذلك، فمن خلال مجلات "بوليوود بابل" و"ديزي مارتيني" و"دازلينغ"، إليكِ جميلات بوليوود اعتمدن نفس اطلالات نجمات من عالم هوليوود وظهرن كالتوائم:

آيشواريا راي باتشان

للنجمة وملكة الكون الهندية، "آيشواريا راي" جمال ساحر وجاذبية خاصة من نوعها، ودائمًا ما تخطف الأضواء بإطلالاتها، هذا ولفتت الأنظار بإطلالة ذهبية جذابة من توقيع "روبرتو كافالي" خلال إحدى فعاليات مهرجان كان، إلا أن اطلالاتها كان نسخة من إطلالة المغنية الامريكية " كريستين تشينوويث" في حفل للاوسكار.

كارينا كابور

لكارينا كابور أسلوبها الخاص الذي يتميز بالتنوع، ولكن العصرية دائمًا ما تكون عنصر أساسي في اطلالتها، حتى إذا كانت بسيطة، كما أنها تعد من عاشقات اللون الأسود، والذي اختارته بطلًا لهذه الاطلالة من توقيع "توم فورد"، والتي كانت مطابقة لإطلالة "كيم كارداشيان"، فهل صدفة أم أن كارينا استلهمت اطلالتها من كيم؟

كاترينا كيف

بالإضافة إلى أعمالها، دائمًا ما تلفت كاترينا الأنظار برشاقتها ولياقتها، وكذلك الامر بالنسبة للمغنية البريطانية "ريتا اورا"، هذا ويبدو أن كلا النجمتين يتشاركن نفس الذوق، حيث بدت كاترينا نسخة من ريتا بذلك الفستان الأحمر من "فيرساتشي".

ديبيكا بادوكون

لديبيكا بادوكون طابعها الخاص في عالم الموضة والازياء، ودائمًا ما تلفت الأنظار بجاذبيتها وجرأتها أيضًا، وخلال حضورها إحدى حفلات "فيلم فير"، خطفت ديبيكا الأنظار بهذا الفستان الأسود الجريء من علامة "برابال غورونغ"، إلا انها اختارت نفس التصميم الذي ارتدته الممثلة الامريكية " زوي سالدانا" أثناء إحدى حفلات CFDA.

كانغانا رانوت

بعيدًا عن تصريحاتها الجريئة التي تعرضها للانتقادات، للنجمة كانغانا رانوت بصمتها المميزة في عالم الموضة، هذا ويبدو انها تستلهم بعض اطلالاتها من نجوم هوليوود، حيث تظهر في هذه الصورة بفستان أنيق من علامة "بربري"، سبق واختارته الممثلة الامريكية "إيما ستون"، كما كانت اختيارهما مشابه بالنسبة للحذاء أيضًا.

بريانكا شوبرا

تأتي بريانكا من بين حسناوات عالم بوليوود وهوليوود أيضًا والتي دائمًا ما تخطف الأضواء بإطلالاتها سواء كانت عصرية أو كاجوال وبسيطة أو كلاسيكية، وكما هو الحال مع الكثيرات، اعتمدت بريانكا اطلالة مطابقة لإحدى نجمات هوليوود، الممثلة البريطانية "ناعومي هاريس". هذا وتألقت بريانكا بفستان اسود أنيق من توقيع "أليكسندر مكوين"، أبرز رشاقتها.

ماليكا ارورا

تعد الجرأة والعصرية عنوانا اطلالات ماليكا أرورا، فهي لا تخشى تجربة أحدث الصيحات الجريئة واللافتة، وهو أمر معروف عن باريس هيلتون أيضًا والتي يبدو أنها كانت سر الهام ماليكا لتلك الاطلالة، حيث ارتدت النجمة الهندية نفس التصميم من علامة "أليكسندر وانغ".

عليا بهات

تتميز اطلالات عليا بطابعها الرقيق والناعم، حتى إذا كانت الجرأة جزء منها، كما انها تميل للتصاميم التي تظهرها كأميرة من عالم ديزني، وخلال حضورها إحدى حفلات مجلة "فوغ"، أطلت عليا بفستان عصري ذا لمسة من ستايل الاميرات من علامة "ديور"، والذي كانت سبق واختارته النجمة "جينيفر لوبيز" أثناء تكريمها وحصولها على نجمة في ممر الشهرة في هوليوود.

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