عطر جاردان دي مونسيور لي من إيرميس لصيف منعش.. مكوناته وسعره

إذا كنتِ تبحثين عن عطر صيفي، مثالي ومناسب للأجواء الحارة فعطر إيرميس من حديقة السيد لي هو خيارك المثالي لعطر يتسم بالأنوثة والهدوء والجمال.

عطر سيترس منعش مستوحى من شروق الشمس وما يبعث معه من التفاؤل والبدايات الجديدة لنهار ويوم كامل مليئين بالحرية والإنتاجية. فهو العطر المثالي لتهديه إلى من تحب بمكونات شمسية رائعة من الليمون الحلو ونوتات الياسمين الأبيض الخلابة.

كوني سعيدة مع إيرميس

هكذا عبرت الدار عن عطرها الجديد المستوحى من الطبيعة ومن مجموعة الحدائق التي تجول بها العطار الذي عمل مع دار إيرميس لابتكار أشهر عطورها من قبل وهو جون كلاود إيلون.

العائلة العطرية لهذه التحفة الصفراء ترتكز على عوائل الحمضيات وروائح أشجار البامبو التي عبر عنها بأخشاب وأوراق النبات فقال صانع العطر: استمتعي بالصعود عاليا إلى أعالي أشجار البامبو الشاهقة وخذي نفسا عميقا تحتاجينه في أيام الصيف الحارة.

توليفة العطر الساحرة

بافتتاحية شمسية من البرغموت والبرتقال الصقلي المر الذي اشتهرت الدار الفاخرة باستخدامه في معظم عطورها.

ونوتات من الكلامنتينا الحلوة التي تضاف إلى العطور الصيفية لتضفي سحر ورونق دافئ لآداء العطر. أما القاعدة فإنها تستقر على مكونين الأول هو النعناع البري المقطوف من الأراضي الفرنسية في الجنوب التي تشتهر بزراعته، إضافة الى المكون الذي تستخدمه الدار لأول مرة وبشكل حصري وهو تركيبة كيميائة تسمى بالبلسم الأخضر لرائحة عشبية.

يتوفر العطر بحجمين 50 مل و100 مل ابتداء من 75 دولار. في متاجر العلامة الالكترونية ونقاط البيع المختلفة.