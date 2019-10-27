من الأحمر الغني إلى الاسبرسو العميق.. تألقي بأحدث ألوان الشعر على خطى النجمات

يأتي كل فصل من فصول السنة، بصيحاته المتجددة التي تعكس طبيعته المختلفة عن بقية الفصول، فالألوان الدافئة عنوان الشتاء والمنعشة رفيقة الصيف، أما الألوان الهادئة فهي تعبر عن الربيع الساحر.

انطلقت ألوان الشعر لموسم الشتاء، بمزيج رائع يجمع بين الدفء والنعومة، ما جعلها اختيار النجمات الأول، فمن الأحمر الغني إلى الاسبرسو العميق والموكا البني، ندعوك للتعرف على التفاصيل؛ لتنتقي منها ما يطلق العنان لجمالك وجاذبيتك.

الأحمر الغني

ليس هناك شك في اختيارات النجمة زيندايا اللافتة، فقد قلبت الموازين على الانترنت في حفل جوائز إيمي، بلون شعرها الأحمر الغني، ويوضح مصفف المشاهير جورج بابانيكولاس: "هذا اللون رائع للبشرة الفاتحة والداكنة على حد سواء، ومناسب جدًا للملابس الداكنة في الشتاء.

الاسبرسو العميق

وفقا للعلامة التجارية الشهيرة للعناية بالشعر ريدكين، سيعزز هذا اللون من لون بشرتك الفاتح في الشتاء، وسيمنحك لون الاسبرسو الدافئ العميق بعدا دراماتيكيا طبيعيا لإطلالتك، ينصح خبراء التجميل بعدم صبغ شعرك باللون الأسود بشكل كلي، وإضفاء بعض الومضات اللامعة كل شهر ليبدو طبيعيا، ومن أشهر النجمات اللاتي اخترن هذا اللون لورينزا إيزو وجينا ديوان.

الوردي الشتوي

يوضح ستيفاني براون المصفف الخاص بكيت ماكينون: "يتربع هذا اللون على القمة وعندما تختارين ألوان الباستيل الرائجة، سيكون هذا اللون وهو الوردي الناعم بمثابة لمسة طبيعية لإطلالتك، ويعد اللون الوردي الارجواني الأكثر جرأة بين هذه الألوان، وسيعود بقوة هذا الموسم بفضل ميغان رابينو.

الكستنائي البني

كم هو لون رائع حقا، يضفي لمسات طبيعية متميزة على شعرك، لذلك ينصحك بابانيكولاس اختيار هذا اللون الناعم في اطلالتك الشتوية، ويعد اللون البروند وهو الكستنائي المزود بخصلات الهلايتغر، من الألوان الأكثر انتشارا بين النجمات؛ لأنه يضفي اشراقا طبيعياً على ملامح الوجه.

الجذور الشقراء

هذا اللون هو الخيار الأمثل للشقراوات، ويقول براون: "تحرص النساء الشقراوات على إبقاء شعرهن مشرقا طوال العام، لذا يخترن هذا اللون النابض بالحياة، وبخاصة الأشقر البلاتيني المعتمد من قبل النجمة ميشيل ويليامز.

الكستنائي والزنجبيل

أيا كان اختيارك من بين هذين اللونين، سيكون اختيارا موفقا لهذا الموسم بلا شك، ويفضل اختيار الكستنائي الأحمر في فصل الشتاء؛ ليمنحك وميضا مختلفا يحاكي أشعة الشمس، فهو الاختيار الأول للنجمات مثل أوليفيا مون وأوليفيا كولبو وكاثرين شوارزنيجر.

الباستيل الرائع

هل مللت من الألوان الشقراء؟ حسنا عليك باختيار الباستيل كبديل رائع يجدد اطلالتك، ويقول بابانيكولاس: "قد تتلاشى هذه الظلال سريعا، لكن لا داعي للقلق فالهلايتغتر سيتغير بمجرد غسل الشعر، أما جاكسي المصففة المعروفة فتضيف: "سيهيمن اللون النعناعي على موسم العطلات القادم، وانتبهي لعوامل الطقس الضارة حتى لا تؤثر على شعرك، وأنصح باستخدام الكريمات الترطيبية للشعر بانتظام.

الموكا البني

يقول براون: "هو مزيج من الكلاسيكية المتناغمة مع الظلال الذهبية، سيحل هذا اللون مكان الأزرق البني وسيطيح به من عالم الموضة، استبدلي الدرجة الرمادية الداكنة بهذا اللون الدافئ، وانتبهي لا تضيفي اللون الأحمر؛ حتى لا يتحول للون الباذنجاني الغامق، وتعد أشلي جراهام من عاشقات هذا اللون الرائع.

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