8 رسمات مناكير جريئة عليكِ تجربتها في عيد الهالوين

مع موعد اقتراب عيد الهالوين يستعد الكثيرون وحتى الفنادق وبعض من المطاعم وحتى البيوت الخاصة للاحتفال بهذا اليوم، وذلك باختيار الإطلالة المرعبة والمخيفة في كل شيء سواء عن طريق لبس الملابس التنكرية المختلفة أو وضع مكياج غريب نوعاً ما أو اختيار رسومات وألوان مناكير تنسجم مع أجواء هذا العيد وطقوسه.

ولتحصلي على مناكير هالوين مناسب جداً يجب عليكِ البدء باختيار الألوان التي تليق بهالووين خريف 2019 والتي تتلّخص باللون الأسود، الأحمر القاتم،الفسفوري، البرتقالي، السكني والأبيض، والتي يمكنك مزجها مع بقيّة الألوان المناسبة واعتماد الرسومات المناسبة مثل الجماجم وشباك العنكبوت ومصاصي الدماء أو غيرها من الأساليب لتحصلي على الستايل الذي ترغبين به.

عزيزتي... لا تدعي فرصة عيد الهالوين تمرّ مرور الكرام واختاري ستايلك بما يتناسب مع هذا اليوم واحتفلي بكلّ فرح وحُب لتكوني الأكثر تميّزاً بين أصدقائك وأقاربك، جمعنا لكِ بالصور ألوان مناكير ورسومات تناسب حفلات عيد الهالوين، ما رأيكم فيها؟

والجدير بالذكر أنّ عيد الهالوين هو عيد القديسين وهو اختصار لعشية القديسين ويُحتفل به في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر من كلّ عام وهي الليلة التي تسبق عيد القديسين، ويستمر الاحتفال لمدّة ثلاثة أيام، وينتهي العيد بيوم الأرواح، ويشار إلى أنّ الاحتفال بعيد الهالوين ليس له علاقة بالدين في أغلب المناطق في أوروبا، وأمريكا الشمالية.

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