أفضل صيحات المكياج والشعر وطلاء الأظافر التي ظهرت على مدرج الموضة في الأسبوع الباريسي (صور)

تشهد مدرجات الموضة ليس فقط أفضل الأزياء والأثواب في جميع أوقات السنة ولكن تتضمن أيضًا أفضل تسريحات الشعر والمكياج وطلاء الأظافر لتختار كل امرآة ما يناسبها، ولقد شهدنها في الفترة الأخيرة عدة اسابيع للموضة وأخرهم هو الأسبوع الباريسي.

ونشرت عدة مجلات نسائية مثل " ألور"، " فوج "، " إيلا " و " ذا زوي ريبورت " أفضل صيحات المكياج وتسريحات الشعر وأحدث أشكال وألوان طلاء الظافر التي برزت أثناء الأسبوع الباريسي للموضة، إليكِ قائمة بأشهر وأفضل تلك الإطلالات:

الضفائر الهولندية بنكهات فرنسية:

هذا الإتجاه من تسريحات الشعر هو ما ميز عرض ديور حيث اعتمد على الضفائر الهولندية على أطراف الشعر مع مكياج هادئ بكُحل العين الأسود الفرنسي بشكل يبرز جمال الوجه والعين بدون اللجوء لظلال العيون أو طبقات المكياج الثقيلة.

خصلات الشعر من الريش والمكياج الفضائي:

تميزت مجموعة دري فان بالآلوان الجريئة، حيث اعتمدت على إدخال خصلات من الريش الخفيف لخصلات الشعر عند مقدمة الرأس مقترنة بغرة منسدلة على الجبهة بألوان ربيعية جذابة باللون الأزرق والزهري مع مكياج فضائي للعيون والشفاه.

تسريحات الشعر بالنباتات :

مجموعة نوير كي نينوميا لربيع 2020 تتمحور حول العودة للجذور، وتتميز تلك العلامة التجارية بأشكالها الغريبة الأخرى حيث ظهرت العارضات بأغطية رأس من الصبار والسراخس والنباتات الاستوائية، أما المكياج فأعتمد على لون البشرة الطبيعي مع إضافة اللون الابيض اللامع لإبراز منطقة العيون وما حولها.

مكياج العيون ذو السُمرة الصفراء:

تميزت مجموعة غاي لاروش بالظلال العميقة بالألوان البني والبنفسجي والأسود لإنشاء عين دخانية جذابة بُسمرة صفراء كهالة حول منطقة العين مع تسريح الحاجبين للأعلى وهذا الإتجاه مستوحى من الستينيات من ماركة ببا للأزياء.

مكياج ما بين الأنف والعيون:

تميزت مجموعة نينا ريتشي لربيع 2020 بلفتة جمالية مميزة حيث ظهرت العارضة بلمسة خفيفة من الجليتر الأبيض فوق الأنف وفي المنطقة التي تصل بين العيون.

طلاء الأظافر الأسود والكريمي:

تميزت مجموعة كوشي لربيع وصيف 2020 بأظافر فرنسية تجمع بين اللونين الاسود والكريمي مما خلق تناقض صارخ ولكنه في نفس الوقت أنيق وجذاب.

طلاء أظافر بنقشات وألوان ربيعية:

تميزت مجموعة جيرمي سكوت بوجد صيحة رائعة من طلاء الأظافر حيث ظهرت العاضات بطلاء أظافر بنقشات وألوان ربيعية منعشة.

الأظافر الطويلة والمدببة:

تميزت مجموعة توم فورد بظهور العارضات بأظافر طويلة ومدببة بألوان الباستيل الرائعة.

زخارف الأظافر:

احتضنت مجموعة يوهان وانج لربيع وصيف 2020هذا الإتجاه من موضة الأظافر حيث ظهرت العارضات بزخارف مدببة أعلى الظفر باللون الأبيض مع إستخدام لون طبيعي للظفر نفسه.

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