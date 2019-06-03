من الثور إلى القوس...هذه الأبراج لا تتعلم من أخطائها

من واجبنا كبشر، أن نتعلم من أخطائنا لننجح في محاولاتنا اللاحقة، فهذه هي الطريقة الوحيدة الاكيدة للنجاح، ولكن للأسف يصر بعض الأشخاص على عدم التعلم من اخطائهم مما يجبرهم على الوقوع فيها مرارًا وتكرارًا، وفيما يلي جلبنا لكم من مجلة "يورتانغو"، أبراج يعجز مواليدها عن التعلم من أخطائهم:

1. برج الدلو

الدلو متهور ولا يفكر قبل التصرف، وعندما يخطئ، تدفعه طبيعته العنيدة لعدم التفكير فيما أدى إلى هذا الخطأ، مما يحتم عليه تكرار نفس الخطأ لاحقًا.

2. برج الثور

يعترف الثور بأخطائه ويفكر فيها مليًا، كما ينوي التغيير بكل جوارحه، ولكن عندما يحين وقت الفعل يكرر نفس الأخطاء.

3. برج الحمل

ابن الحمل مسؤول وقادر على انجاز مهامه إلى حد كبير، ولكن عناده يمنعه من إنجاز هذه المهام على أكمل وجه، لأن عناده يمنعه من قبول النصيحة أو الارشادات من أصحاب الخبرة.

4. برج الحوت

الحوت شديد الحساسية، وبمجرد ارتكابه الخطأ، ينغمس في لوم نفسه، ولكنه يرفض التفكير في الطريق الذي أودى به إلى هذا الخطأ.

5. برج الميزان

ابن الميزان منافق بطبيعته، يعامل الجميع بلطف، بينما يحكم عليهم سرًا ويسعى لإحباطهم، وهذا يشغله عن ملاحظة اخطائه أو التعلم منها.

6. برج القوس

يرفض القوس قبول ارتكابه أي خطأ بكل ما اوتيه من قوة، ويستغرق الكثير من الوقت في المقاومة حتى يتقبل الأمر، مما يدفعه لتكرار نفس الخطأ أكثر من مرة.

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