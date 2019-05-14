من الحمل إلى القوس... هذه الأبراج إيجابية دائمًا

ييأس العديد من الناس في مواجهة تحديات الحياة، بينما يتمسك البعض الآخر بالجانب الإيجابي لكل المواقف الصعبة.

وبحسب مجلة "إيه بوست"، ربما يرجع هذا الاختلاف إلى تأثير الأبراج التي تمنح أولئك المتفائلون ايجابيتهم، وفيما يلي جلبنا لكم 6 أبراج لا يتخلى ابناءها عن الامل والايجابية في أحلك الظروف:

1. برج الحمل

الحمل يعتمد موقفه الإيجابي مهما تدهورت الاحوال وساءت الظروف، كما يتذكر الاعتناء بنفسه، فيأخذ استراحة قصيرة للاعتناء بجسمه وروحه، ليتمكن من السيطرة على الموقف وحل المشاكل.

2. برج الميزان

ابن الميزان مفكر يعتمد في حل المشكلات على تحليلها بدقة وتأني، وعندما يجد نفسه في موقف سلبي يفكر في الطريق الذي أوصله إلى هذا المكان، ويتقبل التجربة ويتعلم منها ليزداد قوة حتى في الأوقات الصعبة.

3. برج الأسد

لا تهتز ثقة أبناء الأسد مهما أمست الظروف حالكة، وطبيعتهم الواثقة تمنعهم من الاستسلام لليأس، فالأسد يزأر ولا يبكي، وهذه الإيجابية مفتاح نجاحه.

4.برج الجوزاء

الجوزاء متقلب المزاج، ولا يحب التركيز على الشعور بالإحباط، ويجعل مهمته هي العودة إلى الشعور بالسعادة مرة أخرى.

5. برج القوس

القوس معروف بروح الدعابة المميز الذي يساعده على تخطي المواقف الصعبة في الحياة، كما يركز على التخطيط لمهمته القادمة للابتعاد عن الأفكار السلبية.

6. برج الدلو

يعثر أبناء برج الدلو على حل لكل المشاكل، فمهما كانت الظروف صعبة، يستطيع الدلو استخدام مهاراته لخوض حياة سعيدة.

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