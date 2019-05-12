بينها الدلو...سيدات هذه الأبراج ينجذبن للرجال الأشقياء طوال الوقت

تبحث الكثيرات عن الاستقرار والشريك المناسب الذي يشعرها بالأمان، ولكن مع ذلك، هناك أخريات تنجذبن للرجال الأشقياء الذين يطلق عليهم اسم Bad Boys، طوال الوقت ولا يتعلمن الدرس أبدًا.

وهذا الأمر لا ينطبق على أي سيدة، بل على صاحبات الأبراج التالية التي توضحها مجلة "يورتانغو".

الحمل

تحب سيدة برح الحمل المغامرة والتحدي، وبالنسبة لها، يعد ذلك الرجل الشقي بمثابة مغامرة كبيرة عليها خوضها، حتى إذا لم تكن علاقتها مع ذلك الرجل جدية ستدوم.

الجوزاء

كثيرا ما تنجذب الجوزاء للرجل الشقي، لأن الأمر يكون بالنسبة لها مختلفًا ومثيرا للحماسة، وذلك لأن الجوزاء تكره الملل عندما يتسلل للعلاقة، كما أنها عادة تكون من ينهي مثل هذه العلاقات عندما يختفي اهتمامها بذلك الرجل أو تمل.

العقرب

تقع صاحبة برج العقرب في فخ الرجل الشقي معظم الوقت، ولا تتعلم أبدا مما شهدته من أمور مؤذية في تلك العلاقة، وعلى الرغم من أن العلاقة مع ذلك الرجل قد لا تكتمل، إلا أن صاحبة هذا البرج تنجذب له أحيانًا للتسلية.

القوس

تتمتع سيدة برج القوس بالجرأة، وتعد من أكثر الأبراج التي تنجذب للرجل الشقي، لأن ذلك يشعرها بسيطرتها على حياتها وأنها يمكنها فعب ما يحلو لها.

الدلو

تنجذب صاحبة برج الدلو لكل ما هو مختلف ويثير فضولها، بما في ذلك الرجال الأشقياء، ويرجع ذلك إلى طبيعة برج الدلو المحبة للتمرد وخرق القواعد.

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