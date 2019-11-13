من القوس إلى الحوت.. أبراج تعرف كيفية التصرف وقت الأزمات وأخرى تنهار

في الكثير من الأحيان، يتعرض العديد من الأشخاص إلى أزمات ومواقف أخرى مقلقة يتزايد فيها الضغط.

وفي حين أن هناك أشخاص يعرفون كيفية التعامل تحت طائلة من الضغط ويحافظون على هدوئهم، بينما هناك آخرين سرعان ما يفقدون السيطرة ويهلعون ويعجزون عن التصرف، ومثل العديد من الأمور التي ترتبط بها الأبراج، نكشف لك من مجلة "ما ساين سايز" أبراج تعرف كيفية التصرف وقت الأزمات وأخرى تنهار:

أفضل الأبراج في الأزمات

القوس

يأتي القوس في صدارة الأبراج التي تعرف كيف تتصرف وقت الأزمات، وذلك ينبع من حقيقة إدراكه أن ما مقدر له الحدوث سيحدث حتمًا ولا سبيل لتغيير ذلك، فلا داعي للقلق، كما يرجع ذلك إلى اتسام القوس بالرزانة والهدوء والعقلانية أيضًا.

الثور

في حين أن العند الشديد يعد من أبرز عيوب برج الثور، إلا أنه يتميز بثباته وهدوئه، مما يساعده في التفكير بطريقة مناسبة دون أن يهلع، كما أنه ليس من النوع الذي يظل يتذمر بينما يواجه مشكلة.

الجدي

لا يمكن لأزمة أو أي مشكلة أن تزعزع سلام برج الجدي الداخلي، فبدلًا من الهلع، سرعان ما يحافظ الجدي على هدوئه ويتأقلم على الوضع، ويبدأ في البحث عن حلول، وذلك لأنه دائمًا ما يكون مستعدًا بخطة احتياطية يلجأ إليها وقتما يلزم الأمر.

أسوأ الأبراج في الأزمات

العذراء

دائما ما يحب العذراء اتباع خطة أو خطوات معينة، ويكره عندما تتخذ الأمور منحى مفاجئ لم يتوقعه، فهو لا يحب تلك المفاجآت، وعندما يتعرض لأزمة، سرعان ما يصاب بالهلع ويتذمر بشأن ما حدث دون التفكير في حلول.

الجوزاء

يواجه الجوزاء مشكلة في التعامل مع الأزمات، وذلك يرجع إلى تشتته، فبدلًا من التركيز على أي حل يمكنه الوصول إليه، يصب الجوزاء تركيزه على السلبيات والمشكلة نفسها.

الحوت

من الابداع إلى الحساسية ومراعاة الآخرين، يتمتع الحوت بالعديد من السمات المميزة، إلا المرونة، حيث يفتقر إلى إمكانية الحفاظ على هدوئه عند حدوث مشكلة ما أو التعرض لضغط شديد.

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