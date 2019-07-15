من المتكاسل إلى المحبط.. كيف تتعاملين مع أسوأ أنواع زملاء العمل

نواجه جميعًا مختلف أنواع الأشخاص في العمل، فهناك ذلك الشخص الذي يحب مساعدة زملائه، والذي يحضر الحلوى للجميع، وهناك أيضًا من يود التخلص منك وجعل حياتك بائسة، فضلًا عن المتكاسل والمحبط وغيرهم.

ووفقًا لمجلة "بيور واو"، لتنجح في العمل، عليك أن تكون بارعًا في التعامل مع زملائك قبل أن تكون ماهرًا في عملك نفسه، وخاصة الأنواع الـ 3 التالية:

الوغد

طريقة الرصد: يمكنك رصد الوغد في مكان العمل بكل سهولة، فهو ذلك الزميل الذي يسعى جاهدًا لسرقة جهود زملائه، وقد يصطدم بك ويطرحك أرضًا دون اعتذار.

كيف تتعامل معه: يقترح خبراء علم الاجتماع الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص والتعاطف معهم، ومحاولة التوصل إلى سبب سلوكه الحالي، والذي قد يعود إلى معاناته من طفولة قاسية أو تعرضه للأذى في وظيفة أخرى عندما تعامل مع الآخرين بلطف، وإذا لم ينجح ذلك فعليك بالابتعاد عنه وتجنبه.

المحبط

طريقة الرصد: المحبط هو الزميل الذي يستطيع إيجاد الثغرات في أي خطة تطرحها، وعادة ما يكون شعاره: "لن ننجح أبدًا".

كيف تتعامل معه: بمجرد تخطي الشعور بالإحباط، يمكنك الاستفادة من هذا الشخص للغاية، فإشارته للثغرات في مشروعك أو خطتك المقترحة تمكن من ابتكار طرق لتحسينه، كما يمكنك طرح عليه العديد من الأسئلة لمنحه الفرصة لعرض وجهة نظره.

وإذا فشلت هذه المحاولة، فعليك بمديح الجميع لرفع معنوياتهم ومقاومة السلبية والإحباط قبل أن يسيطر على كل من بالغرفة.

المتكاسل

طريقة الرصد: المتكاسل هو الزميل الذي يبالغ في وعوده ولا يفي بها، وعلى الرغم من وضوح تقصيره في العمل، إلا أن المدير لا يلاحظ أبدًا.

طريقة التعامل معه: عند التعامل مع المتكاسل، إياك ومساعدته بأداء مهامه، وبينما قد يكون ذلك أمرًا صعبًا إذا طُلب منك العمل معه في مشروع ما، إلا أنه أمر بالغ الأهمية، فبمجرد بدئك في مساعدته، سيستغلك في كل فرصة، وبدلًا من ذلك، يمكنك إخبار رئيسك في العمل أنك تواجه مشكلة في العمل مع ذلك الزميل المتكاسل، فأنت لست مسؤولًا عنه.

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