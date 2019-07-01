نصائح للابتعاد عن العمل أثناء الإجازات

أصبح العديد من الموظفين وحتى المديرون حول العالم يعانون من آفة العمل في عطلات نهاية الأسبوع، إما بسبب تعنت المديرين، أو لوجود أعباء لا تنتهي، أو رغبة في إثبات إخلاصك الشديد للمؤسسة التي تعمل بها، ولكن رغم ذلك فقد أثبت الواقع الفعلي، أن قليلًا من المؤسسات تقدر الموظف الذي يعمل في أيام الإجازات بشكل صحيح، بل وأن كثيرًا منها يتجاهل إعطاءه راتبًا إضافي على هذا العمل.

من أجل هذا طرح موقع إين مان الأميركي 3 نصائح مفيدة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتجنب العمل تماماً في العطلات، كالآتي:



أولاً: للحصول على جزء مخصص من الوقت لعائلتك.

ركز خلال الأسبوع على إنهاء كل مهام العمل المطلوبة، وحدد حدودًا وتوقعات واضحة، واستخدم بعض المساعدة إذا لزم الأمر، وإياك واصطحاب بعض أوراق العمل أو رسائل البريد الإلكتروني إلى البيت، لانها ستجرك في النهاية إلى قضاء الإجازة وأنت تعمل.

ثانياً: مع مرونة الجدول الزمني الكبير للموظف تأتي مسؤولية كبيرة.

فمن المؤكد أنك إذا قمت بالتضحية بوقتك الخاص وليس لديك حدود زمنية للتحدث مع رئيسك في العمل، فإن كتفك سيتحمل أكثر مما يستطيع، ويلقي كل مهمة إضافية عليك، وبالتالي حاول إغلاق هاتفك أو على الأقل عدم الرد على المدير في تلك الأيام.



ثالثاً وأخيراً: طالب الجميع بعدم إزعاجك على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعديد منا يملك حسابات على فيس بوك أو تويتر وغيرها من وسائل التواصل، التي يمكن ان تطلب فيها بلباقة الحصول على وقت خاص دون إزعاج من الآخرين، وتأكد ان تلك الرسالة ستصل لزملائك في العمل إذا كانوا على صفحتك الشخصية، على أمل أن يتفهموا احتياجك للحصول على عطلة أسبوعية كاملة دون إزعاج.

*حُرّر من المصدر