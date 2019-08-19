من ستايل الشارع إلى اطلالات المدرج.. جمعنا لكِ أبرز صيحات وتصميمات أسبوع كوبنهاغن للموضة

في كل عام، يتسابق أبرز المصممين والماركات العالمية لتقديم أفضل التصميمات في أسابيع الموضة التي تقام سنويًا.

فمن نيويورك وباريس إلى لندن وطوكيو وغيره من البلدان، تأخذنا أسابيع إلى جولة حول العالم لتجلب لنا أحدث صيحات الموضة الرائجة في الموسم الحالي وحتى المواسم والاعوام التالية، مثل أسبوع كوبنهاجن الذي أُقيم مؤخرًا.

ومن خلال مجلات "هو وات وير" و"وول بيبر"، "هايب باي" و"هايب بييست" جمعنا لكِ أبرز صيحات وتصميمات أسبوع موضة كوبنهاغن لربيع وصيف 2020:

أبرز صيحات واطلالات المدرج:

1. الشورت الباجي

تصدر التصميم الباجي المشهد في عروض أسبوع موضة كوبنهاجن، وخاصة في تصاميم الشورت الواسع الطويل، الذي يصل طوله للركبة، ويتميز بإمكانية تنسيقه مع مختلف القطع والنقشات.

2. فساتين الريش

تبدأ التصاميم المزينة بالريش المستوحاة من الخمسينات في الظهور وبقوة، وخاصة في الفساتين بمختلف أشكالها وألوانها أيضًا.

3. جوارب منقوشة

على عكس الأبيض أو الأسود التقليدي، تميزت عروض أسبوع كوبنهاجن بجوارب طويلة ذات تصاميم استثنائية مفعمة بالألوان والنقشات المختلفة، لإضافة بعض المرح للإطلالة.

4. بوت طويل مفعم بالألوان

في حين أن أسبوع موضة كوبنهاجن يخاطب صيحات صيف وربيع 2020، إلا أن العارضات أكملن اطلالاتهن بالبوت الطويل المفعم بالألوان، والذي يبدو أنه سيصبح صيحة رائجة للغاية في موسمي صيف وربيع العام المقبل.

5. النيود والألوان الترابية

لا تزال درجات النيود مسيطرة على مكانتها في موسمي صيف وربيع 2020، وتنضم إليها الألوان الترابية، والتي يعد أبرزها درجات البني والبيج والأخضر الباهت.

6. لمسة من الثمانينات

من الأكمام المنتفخة ذات الكسرات والكشاكش إلى التصاميم الحريرية ونقشات البولكا دوت، تضفي لمسات فترة الثمانينات بصمتها بقوة في صيحات صيف وربيع 2020.

أبرز صيحات ستايل الشارع:

1. نقشات ورود استثنائية

اطلالات ستايل الشارع لا تقل أهمية عن اطلالات المدرج، وفي أسبوع موضة كوبنهاغن لصيف وربيع 2020، ازدهرت نقشة الورود، ولكن بشكل استثنائي غير المعتاد.

2. الجاكيت البافر

يبدو أن بعضًا من الصيحات الشتوية أو الخريفية سيكون لها بصمتها الخاصة في صيحات صيف وربيع العام المقبل، مثل الجاكيت البافر أو المنتفخ، والذي ظهر بقوة خلال أسبوع موضة العاصمة الدانماركية.

3. أكثر من نقشة

بدلًا من اعتماد اطلالة مزينة أو ذات قطعة بنقشة واحدة، لفت ستايل شارع أسبوع موضة كوبنهاغن الأنظار بالإطلالات التي جمعت بين أكثر من نقشة مفعمة الألوان.

4. الفستان مع البنطلون

في حين قد يبدو هذا المزيج غريبًا، إلا أن ستايل الشراع يعد نافذة على عالم الصيحات والاطلالات الغريبة والمجنونة أيضًا، مثل اطلالة الفستان الفضفاض مع بنطلون كلاسيكي.

5. البليزر والجمبسوت الفضفاض

لا يزال البليزر والجمبسوت الفضفاض يحتفظان بمكانتهما، إذ ظهرا وبقوة خلال ستايل شارع أسبوع موضة العاصمة الدانماركية.

6. اكسسوارات لافتة

جنبًا إلى جنب مع الإطلالات والقطع المميزة، لم يخلّ أسبوع الموضة الدانماركي من الاكسسوارات، والتي تنوعت بين الألوان الزاهية واكسسوار الشعر البراق والقلادات الذهبية ذات الطبقات وغيره من الاكسسوارات اللافتة.

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