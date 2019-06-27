هذه الصيحة تسيطر على أحدث إطلالات نجمات بوليوود...شاهدي بنفسك

في حين أن عروض الأزياء تكون هي نافذتنا على أحدث صيحات عالم الموضة، إلا أنه كثيرًا ما تقدم لنا النجمات لمحة عن الصيحات والتي تصبح الأبرز خلال الموسم، وخاصة نجمات بوليوود.

تتميز نجمات بوليوود بأناقة وجاذبية خاصة من نوعها، ويواكب الموضة ويلهمن الكثيرات حول العالم بإطلالاتهن، ولوحظ مؤخرًا أن صيحة التصاميم ذات الحزام والتي تحدد الخصر، تسيطر على اطلالات جميلات بوليوود، ومن خلال مجلة "ميس كيرا"، نقدم لكِ تلك الإطلالات:

عليا بهات



تتميز عليا بتلك الجاذبية التي تجعل حتى الإطلالات البسيطة تبدو في غاية الأناقة، مثل تلك الإطلالة التي ارتدت فيها فستان أبيض بسيط تميز بما يشبه العقدة أو الربطة تحدد منطقة الخصر، وأضفت مزيدًا من الجاذبية إلى اطلالتها.

سارة على خان



بالإضافة إلى لون الفستان الصيفي المنعش وتصميمه الأنثوي، تميز فستان سارة بذلك الحزام الذي رغم بساطته، أضفى مزيدًا من الأنوثة والنعومة لإطلالتها.

أنانيا بانداي



تلفت أنانيا الأنظار دائمًا بإطلالاتها المفعمة بالأنوثة والرقة والعصرية، وفي هذه الإطلالة ارتدت أنانيا جمبسوت شورت من "زارا" تميز بتصميم اللف مع ربطة حزام جانبية أبرزت رشاقة خصرها، فضلًا عن لونه المشرق.

رادهيكا أبتي



دائمًا ما تلفت رادهيكا الأنظار بأناقتها، وفي هذه الإطلالة جمعت بين أكثر من صيحة، وهي الفستان الميدي ونقشته المقلمة وذلك الحزام المميز، فضلًا عن طريقتها المميزة لتنسيقه مع هذا البوت القصير.

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