من بينها عشق الثور للطعام .. عادات يدمنها كل برج ويصعب التخلص منها

يمتلك كل شخص شيئًا معتاد عليه ويصل الأمر للأدمان، وسواء كان التهام الوجبات السريعة طوال الوقت أو التدخين وغيرها، يحدد علماء الفلك الأشياء التي يدمنها كل برج.. والتي تتمثل في:

برج الحمل

بسبب سلوكهم ورغبتهم في التجدد، يتسبب ذلك في إدمانهم على التدخين، ويصبح من الصعب عليهم أحيانًا الإقلاع عن الأمر.

برج الثور

يحب أصحاب برج الثور حياة الترف والراحة؛ وبالتالي، فإنهم ينغمسون في الإفراط في تناول الطعام، وهم يعيشون من أجل الطعام، وبالتالي فهم يأكلون بشكل أكثر من العادي.

الجوزاء

يميل أصحاب برج الجوزاء إلى أن يكونوا مدمنين لوسائل التواصل الاجتماعي وحتى التدخين في بعض الأحيان.

السرطان

يبحث أصحاب برج السرطان دائمًا عن شيء يمكن أن يخفف من آلامهم ومعاناتهم، وبالتالي يمكن أن يصبحوا مدمنين للأدوية وخاصة المسكنات.

برج الأسد

باعتبارهم من أكثر الأبراج شجاعة وقوة، يمكن أن يدمن هؤلاء الأشخاص أي شيء في العالم، سواء التدخين أو الكحول أو القمار أو حتى التسوق.

برج العذراء

يستمر أصحاب برج العذراء في العمل من أجل الرضا الذاتي، حتى لو شعروا بالتعب الشديد.

برج الميزان

في حياتهم، يعشق الميزان اللطف والود، وهم أيضًا عرضة لإدمان السكريات والحلويات مثل الشوكولاتة وغيرها.

برج العقرب

باعتبارهم كائنات عاطفية، يحب أصحاب هذا البرج العلاقة الحميمة وهي لغة حبهم.

برج القوس

يعتبر التشويق والمغامرة أهم ما يتوقون إليه؛ لذا فهم يدمنون السفر والمغامرة.

برج الجدي

لا يتخلى أصحاب هذا البرج عن الرفقاء السيئين، حتى لو كان الأمر يمثل لهم ضررًا وألمًا ومعاناة.

برج الدلو

يقدرون العزلة و يدمنون بشدة الوحدة حتى لو دمرت علاقاتهم مع الآخرين.

برج الحوت

باعتباره علامة مائية، فإن برج الحوت معرض بشكل خاص لخطر إدمان الكحول، حيث تحب هذه العلامة الهروب من الواقع والشعور بالسعادة بدلاً من الشعور بالألم.

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