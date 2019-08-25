من تعزيز صحة البشرة إلى التنحيف... هكذا يفيد النوم بدون ملابس صحتك

الحصول على قسط كاف من النوم يساعدنا على متابعة أعمالنا اليومية بنشاط، وهذا ما يجعل اعتماد عادات نوم مريحة أمرًا بالغ الأهمية، والتي يقول الخبراء إنها تشمل النوم دون ملابس.

وفقًا لمجلة "هير" الأيرلندية، كشف الخبراء أن النوم دون ملابس يعزز صحة الجسم والبشرة ويقلل التوتر فضلًا عن الفوائد التالية:

نوعية النوم

النوم دون ملابس يساعد على خفض درجة حرارة جسمك تدريجيًا، ما يمكنك من الخلود للنوم بسرعة والحصول على قسط كاف من النوم، ويعزز نوعية النوم.

الثقة بالنفس والإيجابية الجسدية

يرى الخبراء أن أفضل طريقة للوثوق في نفسك، والايجابية الجسدية، هي النوم دون ملابس، حيث يعزز الأمر صحتك العقلية ويجعلك أكثر رضاءً عن جسمك وحياتك.

صحة البشرة

يستخدم جسدك النوم لتنقية البشرة من الشوائب والأوساخ، والنوم دون ملابس يساعد على افراز هرمون النمو الذي يعزز اشراقة البشرة بشكل طبيعي، ويقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض الجلدية ويساعد بشرتك على التنفس.

الأعضاء التناسلية

تعيق الملابس تدفق الهواء إلى الأعضاء التناسلية، والنوم دون ملابس يعني وصول المزيد من الهواء لها مما يقلل من خطر الالتهابات المهبلية مثل التهاب المسالك البولية.

التوتر

التوتر يسبب تدهور صحي ويجعلك أكثر عرضة للأمراض من نزلات البرد إلى السرطان والامراض المميتة، والنوم دون ملابس يساعد في إعادة التوازن لمستويات الكورتيزول، وتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء.

التنحيف

عند النوم دون ملابس يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية والدهون لتدفئتك، الأمر الذي يعزز عملية الأيض طوال اليوم، ويقلل التوتر الذي يعتبر أحد أهم عوامل زيادة الوزن ويساهم في حصولك على النحافة والقوام الممشوق الذي تحلمين به.

المزيد من صحة وجمال:

فوائد السباحة في إنقاص الوزن وعدد السعرات الحرارية التي تحرقها

علماء يكتشفون اختلاف التمارين المفضلة باختلاف شخصية مؤديها

ابتكار لاصقة إلكترونية تسكن آلام الدورة الشهرية