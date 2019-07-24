من ريم عكرا إلى جيني بيكهام..إليكِ صيحات زفاف ربيع 2020 من أبرز المصممين

بالإضافة إلى ظهور العديد من الصيحات المميزة، يتميز هذا العام بصيحات استثنائية ولافتة فيما يخص موضة الزفاف وأزياء العروس.

وجنبًا إلى جنب مع الأفكار والصيحات الجديدة والعصرية، لا تخلو موضة الزفاف من اللمسات الكلاسيكية المستوحاة من الخمسينات والسبعينات وصولًا إلى التسعينات، وخاصة فيما يتعلق بصيحات زفاف ربيع 2020.

فعلى الرغم أنه لا نزال في صيف 2019، إلا أنه من خلال مجلة "ويدينغ بيلز"، نقدم لكِ صيحات زفاف ربيع 2020 من أبرز المصممين:

ريم عكرا

بالإضافة إلى الدانتيل والطرحة الطويلة الانسيابية وذلك التاج المميز، لفتت المصممة اللبنانية الأنظار لتصميم الـ column الذي تميز به هذا الفستان والذي يشبه تصميم ذيل السمكة.

بيرتا

تميز هذا التصميم بانسيابيته ونعومته الممزوجة بالجاذبية، بالإضافة إلى لمسة من الجرأة بفضل التصميم الشفاف وقصّة الصدر الـ V العميقة، والتي تعد من أبرز صيحات زفاف ربيع 2020.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي تصميم الـ peplum من أبرز الصيحات، وهو التصميم الذي يتميز بقطعة كشكشة كبيرة تزين الخصر وتبرز جماله أكثر.

جيني بيكهام

تتميز تصاميم "جيني" بالنعومة والرقة مع لمسة من الكلاسيكية، مثل هذا التصميم والذي تميز بصيحة كلاسيكية تأتي بين الأبرز لزفاف ربيع 2020، وهي الكاب القصير.

غاليا لاهاف

بالإضافة إلى الرقة والنعومة، لن تخلو تصاميم زفاف ربيع العام المقبل من عنصر الجرأة، والتي ستظهر بفضل الأقمشة الشفافة وبلون النيود مثل ذلك التصميم.

رومونا كيفيزا

في عرضها لربيع 2020، لفتت "رومونا" الأنظار بهذا الفستان الذي تميز بالتصميم الهندسي والذي سيصبح من أبرز صيحات الزفاف.

جاستن أليكساندر

عادة ما تنتهي تصاميم الزفاف بأطراف مستقيمة أو الأطراف القصيرة من أمام وطويل من الخلف، ولكن من بين صيحات زفاف ربيع العام القادم، تظهر صيحة أطراف التيوليب الاستثنائية.

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